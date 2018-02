DÉCÈS DE L'ARTISTE SAÏD BOUAOUINA Intense émotion lors de ses funérailles

Une foule immense, à sa tête des figures du monde de l'art et de la culture, a accompagné, lundi dernier, à Guelma, l'artiste Saïd Bouaouina, à sa dernière demeure. Inhumé après la prière du dohr dans une atmosphère d'intense émotion au cimetière de Sidi Litim de Guelma, Saïd Bouaouina, plus connu sous son nom de scène de Cheikh Laâouini, a été salué, une dernière fois, par plusieurs de ses proches et amis qui n'ont pas manqué de rappeler, à cette triste occasion, la personnalité exceptionnelle du défunt. Artiste aux multiples facettes, Saïd Bouaouina a, outre sa passion pour la musique chaâbie, participé à de nombreuses pièces théâtrales et séries télévisées. Il avait notamment joué dans la pièce mort ou vif du théâtre régional Mahmoud Triki de Guelma ou encore la veuve du chahid en 2015, pour ce qui fut son dernier spectacle avant que la maladie ne le contraigne à mettre sa carrière entre parenthèses. Né le 9 janvier 1949 à Guelma, Saïd Bouaouina a débuté sa carrière au début des années 60 dans les rangs des Scouts musulmans algériens. Il est l'un des fondateurs de l'Union nationale des arts culturels.