L'ONDA AFFICHE UNE PROGRESSION DE SON ACTIVITÉ Ses recettes ont augmenté de 8,7% VS 2016

L'Office national des droits d'auteur et droits voisins Onda a connu une progression dans ses activités en 2017 et enregistré des bénéfices qui seront reversés aux artistes et mis au profit de la créativité, a indiqué à Alger le directeur général de l'office. S'exprimant lors d'une rencontre avec la presse, Samy El Hocine Bencheikh a fait état d'une augmentation des recettes de l'Onda estimée à 8,7% par rapport à l'année 2016, avec des entrées équivalant à 5,1 milliards de dinars, payés par l'ensemble des utilisateurs et exploitants, à l'instar des chaînes de radios et télévisions, des opérateurs de la téléphonie mobile, des festivals de musique et de cinéma, parmi d'autres. En 2017, l'Onda a reversé 960 millions de dinars, à titre des droits d'auteur et 560 millions de DA au profit des bénéficiaires des droits voisins, interprètes et producteurs et autres, a encore précisé le DG de l'Onda. Conformément à la règlementation, les 5,1 milliards de DA récoltés en 2017 seront reversés, a-t-il dit, aux bénéficiaires des droits d'auteur en juin 2018 et à ceux des droits voisins en novembre de la même année. A propos du piratage et des atteintes aux droits à la propriété intellectuelle, le DG de l'Onda a indiqué qu'une centaine d'affaires en justice engagées par l'office, qui compte plus de 20 000 adhérents, sont actuellement en cours.