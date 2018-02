CONSTRUITE EN 1930 La salle "20-Août 1955" rouvrira à Jijel

La salle du cinéma 20-Août 1955, ex-Le Glacier, de la ville de Jijel, objet actuellement de travaux de réhabilitation, «sera rouverte en août prochain», a annoncé le vice-président de l'Assemblée populaire communale (APC) de Jijel, Messaoud Bedouhen. Les travaux du chantier de réhabilitation de cette salle de cinéma affichent actuellement un taux de réalisation de 80%, a précisé l'élu, soulignant que deux logements affiliés à cette salle de cinéma sont également ciblés par des travaux d'aménagement. Bedouhen a indiqué que la première tranche des travaux a été réalisée grâce au programme communal de développement PCD 2016 pour un montant de 25 millions de dinars. De son côté, le directeur du service technique, Djamel Alliane, a affirmé que la première tranche concernant les travaux de réhabilitation ont trait à la reprise de la toiture et le traitement de la façade pour un délai de 10 mois et dont les travaux ont été confiés à une entreprise locale privée.

La deuxième tranche des travaux qui concerne la fourniture et la pose des équipements, dont la climatisation, la siègerie et l'éclairage, entre autres, sera lancée prochainement pour un montant de 15 millions de dinars, a souligné Bedouhen, ajoutant que cette opération a pour objectif «la valorisation de cet espace culturel public, situé au coeur de la ville et de ressusciter un des repères de la cité». La salle de cinéma, 20-Août 1955, a été réalisée en 1930 et constituait «le coin par excellence» des férus du 7e art jusqu'à la fin des années 1980. La salle était gérée par une coopérative des travailleurs de la commune de Jijel jusqu'à sa fermeture en 1990, a-t-on rappelé. L'Assemblée populaire communale sortante avait réhabilité la salle du cinéma Hamlil, ex- Soummam, qui est opérationnelle depuis plus d'une année.