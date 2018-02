50ÉME ÉDITION DE LA FÊTE DU TAPIS À GHARDAÏA Le mois de mars sera haut en couleur

Par Salim BENALIA -

La 50e édition de la Fête nationale du tapis se déroulera du 17 au 22 mars prochain à Ghardaïa, a-t-on appris auprès des services de la wilaya. Devenue un rendez-vous annuel incontournable pour les voyagistes et autres visiteurs de la région durant la période des vacances scolaires, les organisateurs s'assignent pour objectifs de mettre en valeur le savoir-faire des artisanes et autres tisserandes et de promouvoir les potentialités culturelles, artistiques et touristiques de la région de Ghardaïa réputée pour son riche patrimoine. «C'est une occasion pour encourager le savoir-faire, la créativité, le travail pointilleux qui préside à la fabrication du tapis, oeuvre artistique, et qui requiert de la patience, de la rigueur et de longues journées et nuits de labeur derrière un métier à tisser», a souligné Boualem Amrani, secrétaire général de la wilaya. Cette fête, qui célèbre la beauté du tapis, ses couleurs et ses textures, a également pour but de préserver ce patrimoine culturel immatériel lié aux métiers de l'artisanat, ainsi que de mettre en évidence une activité génératrice de revenus pour de nombreuses tisseuses, pour la plupart femmes au foyer, a-t-il dit. Six jours durant, artisans, coopératives et associations exposeront leurs produits aux visiteurs de la région de Ghardaïa dans les stands aménagés au Palais des expositions ou des workshops sont également prévus pour permettre aux invités, professionnels et touristes d'apprécier de visu la quintessence de l'art et la dextérité de la femme artisane des différentes régions du pays. En prévision de cette manifestation, de nombreuses opérations d'embellissement de la vallée du M'zab qui regroupe quatre communes, particulièrement Ghardaïa et Bounoura, seront entamées par les services de la commune. Le comité d'organisation s'attelle à assurer une organisation parfaite à cette 50ème fête du tapis traditionnel, à l'effet d'assurer une réussite maximale à cette importante manifestation socio-économique et culturelle pour stimuler les activités touristiques et artisanales, a assuré la même source. L'événement, à caractère national, constitue une valeur ajoutée pour l'essor de l'économie locale et sera également marqué par l'organisation aussi de plusieurs activités sportives nationales et internationales, a-t-on fait savoir. Cette édition prévoit une exposition-vente de produits artisanaux, un défilé de chars ornés de tapis tissés à la main ainsi que des représentations des us et coutumes des différentes régions, des spectacles de fantasia ainsi que d'autres arts populaires locaux.