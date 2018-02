PIÈCES ARCHÉOLOGIQUES Une tentative de contrebande déjouée à Sétif

La brigade de la police des frontières PAF de l'aéroport du 8-Mai 1945 de Sétif, a déjoue une tentative de contrebande de 57 pièces archéologiques, a révélé le chargé de communication de cette brigade, le lieutenant de police, Zohir Dechache. Le même responsable a indiqué que la saisie de ces 57 pièces archéologiques de divers volumes et formes enfouies dans un sac appartenant à un voyageur, a eu lieu dans la matinée de jeudi dernier, au niveau de l'entrée principale de l'aéroport. Il a précisé, à cet effet, que cette opération a été effectuée après que l'attention des membres de cette brigade a été attirée par des objets soigneusement dissimulés à l'intérieur d'affaires personnelles, afin de ne pas être détectés par le scanner. Selon le même responsable, le mis en cause dans cette affaire est un voyageur algérien, âgé d'une cinquantaine d'années, qui se rendait à Marseille, en France, avec notamment 13 anciennes pièces de monnaie, cinq balles de différents calibres, cinq morceaux de plomb, deux anneaux en bronze et un en cuivre.