«EL BAHARA» À CONSTANTINE Le groupe régale le public de la salle Ahmed Bey

Les membres du groupe «El Bahara» dirigé par l'artiste Sadek Djemaoui, ont régalé, mercredi après-midi, le public de la salle des spectacles Ahmed Bey de Constantine, avec un bouquet de chansons appelant à la valorisation de l'identité et de l'unité nationale. Devant une nombreuse assistance, ce groupe, fondé dans les années 1970, a offert un bouquet de ses anciennes chansons, mais aussi des nouvelles, pour traduire son affection au public constantinois qu'il retrouve après une longue absence. Les membres du groupe, spécialisés dans l'interprétation de chants patriotiques et éducatifs, ont émerveillé l'assistance en interprétant les chansons wahda, wahda, El Djazair mouahada», «Allahoum Ahfedh El watan oua achfi Raissana» et «Choukren Oustadi», appelant à sanctifier la relation de respect entre l'étudiant et le professeur. Outre cela, les membres d'El Bahara ont également empli le public d'allégresse avec leur célèbre chanson «Jibouha Ya Louled» qui est encore largement entonnée dans les rencontres sportives nationales. Ce même spectacle a également vu l'organisation de divertissements humoristiques ayant suscité l'admiration des enfants présents en force. Dans une déclaration à la presse, à l'issue du spectacle, l'artiste Sadek Djemaoui a précisé que le groupe El Bahara sillonne le pays pour renforcer le sentiment de fraternité et l'acceptation de l'autre dans les milieux des jeunes, sensibiliser au sujet du phénomène de la violence dans les établissements scolaires et les stades, en sus des dangers du tabagisme et de la drogue, avec la certitude que c'est cela le vrai rôle de l'artiste envers la société et sa patrie, a-t-il conclu.