APRÈS UN PROBLÈME Farida Saboundji se rétablit

La comédienne Farida Saboundji, hospitalisée en soins intensifs au niveau du CHU Mustapha Pacha, se rétablit progressivement après un grave problème de santé, a-t-on appris lundi dernier de sources proches de l'artiste. La comédienne avait été évacuée en urgence dimanche soir vers le CHU Mustapha Pacha.

Le ministre de la Culture, Azzedine Mihoubi s'est rendu ce lundi au chevet de la comédienne pour s'enquérir de son état de santé, a indiqué le ministère.

Née le 10 août 1930, l'actrice Farida Saboundji est l'une des pionnières du théâtre et du cinéma algériens.

La comédienne qui a commencé sa carrière artistique très jeune (13 ans) sur les planches du théâtre de la radio a à son actif plusieurs oeuvres dans les années 50 aux côtés de grands acteurs, à l'image de Mahieddine Bachetarzi, Rouiched et Mohamed Touri.

Très appréciée du public, Farida Saboundji est célèbre pour ses excellentes performances et son accent algérois dans les rôles qu'elle a joués dans plusieurs films