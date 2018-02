JOURNÉES NATIONALES DU COURT MÉTRAGE À SOUK AHRAS 16 réalisateurs participent

Seize réalisateurs participent à la manifestation «Journées nationales du court métrage» qui sera ouverte samedi prochain dans la wilaya de Souk Ahras, a-t-on appris lundi du commissaire de cet événement, Aïssa Djouamaâ. Initiées par le ministère de la Culture en collaboration avec la direction locale de la culture, ce rendez-vous culturel verra la programmation de 20 courts métrages dont 16 concourent pour le Prix Taghast d'or du court métrage fiction et documentaire, selon le même responsable. Deux autres prix, celui du public et un autre dédié au défunt Djamel Bouretal, originaire de Souk Ahras, réalisateur de nombreux courts métrages dans les années 1970 et 1980 seront également décernés, au cours des ces journées, a-t-on encore souligné. Plusieurs figures artistiques seront honorées lors de la cérémonie de clôture prévue le 6 mars prochain à la cinémathèque à l'instar de l'artiste Bahia Rachedi, le comédien Hakim Dekkar et le réalisateur Fatah Ayadi dont le court métrage sur la vie et l'oeuvre de l'écrivain Kateb Yacine inaugurera ces journées culturelles, a encore fait savoir le commissaire de cet événement.