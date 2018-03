THE WOMAN'S DAY À L'HOTEL SOFITEL La femme créative en vedette

«La journée de la femme est une journée de lutte pour les droits et l'égalité, en principe, une journée où il faut rendre toute sa dignité à la femme et ce, partout dans le monde, mais n'est-ce pas un combat que de la montrer sous un autre aspect, celui de son savoir-faire, de son talent de créativité, de la mettre à l'honneur comme femme fondatrice, talentueuse et innovatrice? Cet événement est dédié à la femme artiste, artisane, créatrice de mode qui fait de notre pays une fierté.

Un espoir et démontrer qu'avec elle, de grandes choses peuvent évoluer et tout cela avec la joie et la bonne humeur qu'un tel événement peut procurer», notent les organisateurs de cet événement qui se tiendra le 8 Mars à l'hôtel Sofitel d'El Hamma, soit jeudi 8 mars 2018 de 12 h à 19 h. Aussi, nous apprend-on, «comme chaque année, le 8 mars, les femmes sont mises à l'honneur, et à l'occasion de la Journée internationale de la femme, la femme de culture Assia Orif organise un après-midi festif et convivial entouré d'art et d'artisanat, avec notamment une exposition collective de femmes artisanes.»

Le happening débute à partir de 12h, il est possible également de déjeuner. vous serez entourées de musique et de chant avec Yousra Boudah et Ghani El Djazaïri, il y aura également de la danse ainsi que deux défilés de mode qui revisitent les tenues algériennes par de grands couturiers et stylistes, tels que Sawssen Boussouf et Nina Sari Brahimi. La soirée sera clôturée par une tombola. Organisée par Empir'Event, cette manifestation est le fruit de l'entrepreneuse Assia Orif. Née au sein d'une famille d'art et oeuvrant en partie dans le monde de la culture, Assia Orif s'est imprégnée de cet univers créant son propre institut de beauté en 1989, elle y exerce près de 20 ans pour enfin revenir à ses premiers amours: l'art, la culture et l'artisanat.

Elle décide alors de réunir des passionnées et des artistes dans différents domaines afin d'organiser divers événements qui auront pour but la promotion de la culture et du patrimoine algérien. Pour en savoir plus, il vous suffit, d'appeler le numéro 021685210.