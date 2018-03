ELLE A RENOUÉ AVEC SON PUBLIC Selma Kouiret chante à Riad El Feth

La chanteuse Selma Kouiret, connue pour sa voix de chanteuse lyrique souvent prêtée au flamenco, a renoué avec son public après plusieurs années d'absence, à la faveur d'un spectacle animé samedi à Alger. Organisé à la salle Ibn Zeydoun par l'Office Riad El Feth, ce spectacle intitulé «Nos retrouvailles» marque le retour de la chanteuse par un concert revisitant des classiques de la musique algérienne à travers le prisme du flamenco. Accompagnée d'un orchestre imposant avec deux guitares flamenco, guitare basse, luth, violon, clavier et une section percussion fournie, la chanteuse connue pour ses prestations avec l'ancien groupe flamenco «Méditerranéo» a entamé son tour de chant par un hommage au regretté Sami El Djazairi. Après quelques morceaux tirés de son ancien répertoire, Selma Kouiret a interprété le classique universel «Besame mucho» dans une nouvelle version oscillant entre mélodies gitanes et rythmes orientaux. Le programme choisi pour ces retrouvailles avec un public moyennement nombreux comportait également des versions habillées de flamenco des classiques algériens «Wahran Wahran» de Ahmed Wahbi et «Sendou» du chanteur Idir. Dans ces reprises, plusieurs influences de jazz, de musique orientale, de salsa, ou encore de châabi et de haouzi se retrouvent dans un réceptacle flamenco homogène. Après avoir suivi une formation de musique andalouse et chanté dans des associations comme Essoundoussia, Selma Kouiret était devenue la voix du flamenco en Algérie en formant le célèbre trio «Méditarranéo» avec Mohamed Rouane et Farouk Azibi dans les années 1990 avant de s'installer à l'étranger et de s'éclipser de la scène algérienne pendant une vingtaine d'années.

La chanteuse avait auparavant animé un concert à Alger en duo avec Mohamed Rouane en juillet dernier.