UNE ALGÉRIENNE DANS THE VOICE FRANCE Yasmine Ammari subjugue le jury

Par O. HIND -

Une prestation plus que réussie

Branchés sur TF1 samedi soir (21h), les Algériens ont eu l'agréable surprise d'apprécier le passage de la jeune chanteuse algérienne Yasmine Ammari dans la célèbre émission de musique de TF1.

En effet, après l'avoir annoncée sur les réseaux sociaux et notamment sa page Facebook, la nièce du dramaturge Abdelkader Alloula a tenu le pari en transportant les spectateurs par sa belle et envoûtante voix en reprenant à sa façon le fameux morceau de la Franco-Tunisienne Amina, à savoir C'est le dernier qui a parlé. La charismatique Yasmine Ammari fera balayer d'un trait ses craintes de ne voir aucun coach se retourner. Que nenni! Les quatre, à savoir Florent Pagny en premier suivi par Zazi, Mika et Pascal Obispo étaient conquis et sont tous tombés sous le charme de Yasmine.

La jeune Algérienne présentée comme déjà une star en Algérie a en effet mis K.-O. le public et surtout le jury de The Voice dont la voix inégalable a été comparée au départ à celle d'une Canadienne tant la jeune artiste aime jouer avec son accent vocal et rappelle par son étendue exceptionnelle la chaleur vocale de ces chanteuses québécoises pour ne citer aucun nom. Yasmine Ammari a fait oublier en une fraction de seconde cette regrettable polémique qui avait éclaté, il y a quelques semaines avec la participation d'une autre chanteuse algériennes à savoir Mennel qui, malgré sa très belle prestation sur Hallelujah avait fait beaucoup parler d'elle non pas grâce à sa voix, mais à cause de ses déclarations sur Facebook, jugées d'«extrémistes». Mennel avait été contrainte de quitter l'émission après les critiques dont elle a été la cible sur les réseaux sociaux, sur des tweets controversés, publiés après des attentats terroristes en France en juillet 2016. L'Algérienne de 33 ans dont la chaîne TF1 a été la chercher, a su donc en à peine 3 minutes faire oublier cette triste polémique. Pour info, Yasmine Ammari est née le 17 juin 1985, à Oran (Algérie). Elle a fait sa première apparition à la télévision à l'âge de 6 ans, lors d'une émission de variétés. Par sa voix à la fois magique et captivante, la petite Yasmine a réussi, à cette époque, à charmer le public algérien. Trois ans plus tard, elle enregistre Targhite en compagnie d'une dizaine de chanteurs algériens. La chanson fut un énorme succès qui a propulsé la petite Yasmine vers les sommets de la gloire. A l'âge de 11 ans elle enregistre avec son père Manahadjrouch Bladna et son premier album, intitulé Dance the rai, n'est sorti qu'un an plus tard. Yasmine Ammari verra la sortie de son second album Koulouna Djazairine, à l'âge de 14 ans avec son apparition sur le plateau de Graine de star. Une émission de talents artistiques découverts, qui passait régulièrement sur la chaîne française M6.

Le passage sur cette émission lui a permis d'enregistrer plusieurs maquettes en France. Une année plus tard, Yasmine illustre la chanson Koulouna Djazairine par un clip qui a été régulièrement diffusé sur la chaîne télé algérienne. Etudiante à l'Institut des langues dans sa ville natale, cela n'a pas empêché par la suite la jeune chanteuse de poursuivre son parcours artistique avec des galas et des soirées qu'elle anime, en Algérie et ailleurs, en compagnie de célébrités de la chanson algérienne et arabe. Née dans une famille d'artistes, Yasmine continue à développer son talent d'auteure et compositrice à l'instar de son père guitariste. Elle ne cessera depuis de briller y compris en tant que comédienne. Vous l'aurez sans doute remarqué dans l'épisode 10 de Sultan Achour. En attendant, c'est désormais dans The Voice France que vous allez beaucoup plus la voir. Après avoir reçu l'année dernière le trophée de la Meilleure actrice algérienne de l'année, gageons qu'elle ira très loin dans The Voice et pourquoi pas elle sera la sacrée gagnante de l'émission! Artiste déjà confirmée, ce ne sera pas trop compliqué pour elle...