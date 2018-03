CONSTANTINE Salon maghrébin de la photographie contemporaine féminine

La première édition du Salon maghrébin de la photographie contemporaine féminine «sera ouvert jeudi prochain» à la place des martyrs dans la commune d'El Khroub (Constantine), a-t-on appris lundi de la directrice de l'Office sport, culture, loisirs et tourisme (Oscult). Organisée en collaboration avec la commune d'El Khroub, cette manifestation qui s'étalera sur trois jours regroupera une vingtaine de femmes photographes de la Tunisie, du Maroc, de la Mauritanie et de l'Algérie (pays hôte), a précisé Mme Soraya Sbiri. Elle a également ajouté que cette première édition est dédiée au thème «quotidien des femmes» décliné à travers plusieurs idées, captées par les objectifs des femmes photographes professionnelles. «Ce salon a un rôle important dans la mise en valeur de la créativité des femmes dans le domaine de l'art et de l'expression», a fait savoir la même responsable, assurant que cette manifestation est une occasion pour mettre en valeur la femme dans le monde de la photographie. Plusieurs activités sportives et culturelles sont également prévues dans le cadre de la célébration de la Journée internationale de la femme a indiqué Mme Sbiri, citant entre autres un tournoi de football féminin, une compétition de Karaté-do, une autre du tennis de table, ainsi qu'une soirée consacrée à la poésie féminine.