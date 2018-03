ETABLISSEMENT ARTS ET CULTURE Journée internationale de la femme

A l'occasion de la Journée internationale de la femme, célébrée le 8 mars de chaque année, l'établissement Arts et Culture de la wilaya d'Alger dédie à la femme algérienne un programme culturel solennel. Cette journée sera consacrée à la célébration des sacrifices des femmes dans tous les domaines de la vie, la femme est devenue très active, elle a démontré ses capacités créatives. Le 8 mars sera consacré à ses réalisations et sa réussite. L'établissement Arts et Culture de la wilaya d'Alger consacre un programme culturel varié pour célébrer cette fête mondiale et organisera plusieurs manifestations culturelles et artistiques à travers ses espaces culturels suivants: Au centre culturel Oued Koraiche le jeudi 8 mars 2018. A partir de 14h00: DJ femme. Du 6 au 8 mars 2018: exposition de l'artisanat (céramique, tableaux, décor, tenues traditionnelles).

Au centre culturel Bachir Mentouri: le 5 mars 2018 à partir de 10h00: exposition d'artisanat, photos, gâteaux, couture, création femme, orchestre féminin d'andalou. L'espace des activités culturelles Sidi Moussa le 8 mars 2018: gala pour femme. Du 3 au 8 mars 2018: exposition de tout le savoir-faire des femmes. A la bibliothèque de Draria, le jeudi 8 mars 2018: Un spectacle artistique animé par l'artiste «Farid Djoudi». A l'espace des activités culturelles Agha du 7 au 15 mars 2018: Exposition d'artisanat.