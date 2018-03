DES «TOUCHES FÉMININES» À UNE EXPOSITION COLLECTIVE À ORAN Le langage des couleurs dans tous ses états

Une exposition collective d'artistes-peintres s'est ouverte dimanche au Musée d'art moderne d'Oran (Mamo) sous le slogan «touches féminines où se mêle le langage des couleurs».

Cette manifestation, à laquelle prennent part

35 femmes peintres des wilayas de l'Ouest algérien, est considérée comme le premier regroupement des créations de femmes en art optique au niveau national, selon la coordinatrice de cette exposition organisée par le Musée national public Ahmed Zabana d'Oran. Les cimaises du hall du musée sont décorées de 96 toiles de peintres diplômées des écoles des beaux-arts, d'enseignantes des établissements universitaires, de femmes au foyer et d'autodidactes. A noter la présence d'une pléiade de femmes artistes pionnières d'arts plastiques à Oran, a indiqué l'artiste Faiza Tahraoui.

Des créations d'étudiantes universitaires qui n'ont pas eu l'occasion auparavant de présenter leurs oeuvres sont présentes, mettant en relief un attachement au dessin et des talents artistiques, selon la coordinatrice. La plupart des oeuvres des participantes expriment des touches artistiques qui diffèrent d'une artiste à une autre, des ambitions et des espoirs de promouvoir l'art pictural algérien et de véhiculer les sentiments spontanément, selon les organisateurs.

Les tableaux des participantes dont les styles artistiques inspirées de l'impressionnisme, l'abstrait, le surréalisme, la calligraphie arabe, la miniature et la sculpture traitent de plusieurs sujets sociaux décrivant des traditions et coutumes de la société, des vieux quartiers, exprimant des causes humanitaires, la souffrance des peuples et la solidarité avec la question palestinienne, indique-t-on. Les oeuvres exposées mettent en exergue le savoir-faire en couleurs qui attire les regards des visiteurs avec l'utilisation de techniques modernes dont l'adoption du tissu dans les modèles dessinés dans un cadre de peinture qui résume les détails de la vie quotidienne des personnes.

L'exposition, qui se poursuit jusqu'au 2 avril prochain, constitue un espace d'échange entre les artistes jeunes et anciennes qui exposent à cette occasion leurs expériences artistiques, a souligné la directrice du musée Ahmed-Zabana, Bouchra Salhi, qui a fait savoir que cette manifestation est la première initiative abritée par le Mamo depuis son inauguration l'année dernière.

A cette occasion, les artistes Leila Farhat Keskoussa Malika, Benabbou Fatima, Seghir Melouka, Aouf Moulekhlafa qui sont des pionnières des arts plastiques d'Oran ont été honorées en reconnaissance à leurs contributions continues pour promouvoir l'art algérien plastique et animer la scène culturelle à travers leur participation à des expositions tenues de temps à autre à Oran. Une visite à cette exposition sera organisée en faveur des élèves des écoles et des ateliers de calligraphie et dessins et deux conférences sont programmées sur les thèmes «lecture artistique du peintre feu Mohamed Khedda» et «étudiants de l'école des beaux-arts d'Oran durant les années 70».