INSTITUT CULTUREL ITALIEN Journée de la femme

À l'occasion de la Journée internationale de la femme, l'Institut culturel italien d'Alger organise une journée de réflexion sur le sujet de la violence contre les femmes dans le monde avec l'écrivaine Karen Venturini et la journaliste Adriana Nannicini avec la participation de l'animatrice et journaliste Radio Chaîne 3 et Canal Algérie Lynda Tamdrari ce 8 mars 2018 à la salle polyvalente de l'Institut culturel italien à partir de 15h30.