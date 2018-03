SALON MAGHRÉBIN DE LA PHOTOGRAPHIE À EL KHROUB Des scènes du quotidien des femmes maghrébines

Des scènes de vie symbolisant le quotidien des femmes maghrébines actives et au foyer, dans leurs rôles de mère, d'épouse, de fille et de membre actif de la société, captées par les objectifs de photographes femmes ont ébloui jeudi soir le public de la commune d'El Khroub (Constantine), convié à l'ouverture de la première édition du Salon maghrébin de la photographie contemporaine féminine. Cette manifestation, organisée à la place des Martyrs de la commune d'El Khroub à l'initiative de l'Office sport, culture, loisirs et tourisme (Oscult), a été une occasion pour le public, venu nombreux, de découvrir le huitième art à travers un regard féminin-maghrébin. La photographe Kamila Ould El Arbi de la wilaya de Souk Ahras, présentant le portrait d'une femme portant les traces de violence, a expliqué que la photo représente «une manière de raconter les souffrances et le vécu par certaines femmes'' ajoutant que pour elle, «derrière chaque détail de ce visage se cache une histoire''. Faisant preuve d'une maitrise des techniques de la photographie moderne, Sihem Salhi, qui a fait de la silhouette de la femme constantinoise avec son habit traditionnel «El Mlaya'' un fond d'écran «pour relater l'histoire ancestrale de l'antique Cirta, avec ses ponts, son rocher et ses ruelles typiques», a su capter l'attention de l'assistance. Du Maroc, de Tunisie et de Mauritanie, une cinquantaine de portraits de femmes ont été présentés dans cette exposition, reflétant le quotidien de la femme maghrébine sur fond de paysages renvoyant à des cités et des traditions maghrébines bien ancrées.

Devant se poursuivre tout au long du mois en cours, la première édition du Salon maghrébin de la photographie contemporaine féminine donne lieu également à l'organisation d'un atelier de formation sur les techniques de la photographie moderne, a indiqué la directrice de l'Oscult, Soraya Sbiri. Plusieurs activités sportives et culturelles ont également été lancées dans la commune d'El Khroub dans le cadre de la célébration de la Journée internationale de la femme, a souligné Mme Sbiri, citant entre autres un tournoi de volleyball féminin et une compétition du tennis de table.