ILS PORTERONT LES NOMS DE BLAOUI HOUARI ET ABDELKADER ALLOULA Création de deux Prix annuels

Le directeur général de l'Office national des droits d'auteur et droits voisins (Onda), Sami Bencheikh a annoncé, hier à Oran, la création de deux Prix annuels de créativité aux noms des artistes défunts Blaoui Houari et Abdelkader Alloula. Présidant une rencontre de sensibilisation au théâtre régional d'Oran

«Abdelkader Alloula» en présence d'artistes, auteurs et talents artistiques, culturels et littéraires d'Oran, Sami Bencheikh a souligné que ces deux Prix annuels sont inscrits dans le cadre de «la démarche de l'Onda pour encourager la créativité dans les domaines culturels et artistiques». «Cette initiative vise à préserver le patrimoine artistique, sa promotion et immortaliser des noms de grands artistes à l'instar des regrettés Blaoui Houari et Abdelkader Alloula», a ajouté le même responsable.

Un prix annuel d'une valeur de 1 million DA sera octroyé au meilleur talent en genre de la chanson oranaise au nom de son pionnier Blaoui Houari, alors que le prix Abdelkader Alloula, d'une même valeur vénale sera attribué à la meilleure oeuvre théâtrale, a indiqué Sami Bencheikh.

Ces deux prix financés par l'Onda seront décernés à la meilleure interprétation en théâtre et chanson oranais. Les mécanismes d'organisation de ces deux prix seront mis en place ultérieurement.»Nous oeuvrons, en collaboration avec nos partenaires du secteur de la culture, pour constituer deux jurys de ces deux prix, en veillant à regrouper des artistes et des spécialistes dans ces deux genres artistiques», a-t-il déclaré.

Par ailleurs, Sami Bencheikh a annoncé la tenue, en avril prochain à Alger, d'un Colloque international sur l'écriture audiovisuelle et prochainement le 4ème salon de la créativité à Alger qui aura une vocation internationale après trois éditions nationales.

Le même responsable a abordé aussi le rôle de l'Onda et sa place sur la scène culturelle et artistique internationales, en tant que «pionnier» au sein d'organismes internationaux des auteurs, à l'instar de la Confédération mondiale des droits d'auteur et l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle. Cette rencontre a été mise à profit par les participants pour traiter des droits d'auteur sur le plan professionnel et social, notamment la couverture sociale et la retraite et débattre du piratage sur Internet qui cause préjudice aux auteurs et producteurs.

Sami Bencheikh a enfin fait savoir que l'Onda est en phase de préparation de la signature de conventions avec des gérants de contenus numériques sur Internet pour contribuer à la protection des droits d'auteur.