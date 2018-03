PALAIS DE LA CULTURE Exposition d'arts plastiques en hommage à la femme

Une exposition d'arts plastiques des artistes Noureddine Zekara et Salah Maâmria a été inaugurée samedi au Palais de la culture Moufdi Zakaria à Alger, en hommage à la femme. Organisée sous le thème «femmes éternelles», l'exposition compte 70 nouvelles toiles réalisées par les deux artistes, originaires de Batna, selon différents courants artistiques, reflétant la beauté de la femme et son combat quotidien.

Le plasticien Zekara, exerçant l'art depuis trois décennies, présentera 60 toiles sur la beauté et la vie quotidienne de la femme algérienne.

Etabli en France, l'artiste expose également des toiles de femmes européennes, africaines et asiatiques. Il a déclaré, à cet effet, que la femme «est une source d'inspiration pour beaucoup de célèbres plasticiens à travers l'histoire».

De son côté, Maâmria a présenté une dizaine de toiles sur la vie quotidienne de la femme chaouie et le patrimoine amazigh en général.

L'artiste a dit que la femme rurale des Aurès «continue à souffrir dans sa vie quotidienne», à cause des conditions de vie difficiles et de son rôle primordial au sein de la famille.

Les deux artistes n'ont pas attribué de titres à leurs oeuvres, pour donner le libre choix au visiteur d'en choisir un.

L'exposition se poursuivra jusqu'au 25 mars en cours, indique-t-on.