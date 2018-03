COUP D'ENVOI DES ACTIVITÉS AUJOURD'HUI À TIZI OUZOU Une semaine dédiée à Mouloud Feraoun

Par Aomar MOHELLEBI -

Inoubliable, «Le fils du pauvre»...

La commémoration du 56e anniversaire de l'assassinat de Mouloud Feraoun et des cinq autres inspecteurs des centres socio-éducatifs de Ben Aknoun aura lieu sous le slogan: «Un engagement pour une oeuvre éducative et culturelle.»

C'est aujourd'hui, mardi, que sera donné le coup d'envoi d'un riche programme commémoratif du 56e anniversaire de l'assassinat du grand écrivain Mouloud Feraoun dans la ville de Tizi Ouzou avec un programme qui s'étalera jusqu'à samedi prochain dans le chef-lieu de wilaya, à Azazga et à Tizi Hibel (daïra de Ath Douala), village natal de l'auteur des «Chemins qui montent».

Des activités qui auront lieu en présence du fils de l'auteur, en l'occurrence Ali Feraoun ainsi que d'autres écrivains et hommes de culture à l'instar du romancier Mohammed Attaf et du militant de la cause berbère Mouloud Lounaouci. La direction de la culture de la wilaya de Tizi Ouzou a précisé, hier, que la commémoration du 56e anniversaire de l'assassinat de Mouloud Feraoun et des cinq autres inspecteurs des centres socio-éducatifs de Ben Aknoun aura lieu sous le slogan: «Un engagement pour une oeuvre éducative et culturelle.»

En plus de la Maison de la culture Mouloud-Mammeri, de la bibliothèque principale de lecture publique, du centre culturel de Azazga, des activités culturelles et même sportives, sont envisagées au village natal de l'auteur de «La terre et le sang» à Tizi Hibel. Les animations en question sont conjointement organisées par la direction de la culture et l'association «Mouloud-Feraoun». La première journée sera marquée, après la cérémonie d'ouverture officielle des activités, par la tenue d'une exposition autour de la vie et de l'oeuvre de Mouloud Feraoun ainsi que d'une mini-foire du livre à la Maison de la culture. Au CEM Mouloud-Feraoun, les organisateurs prévoient un concours de la meilleure écriture et illustration sur la vie et l'oeuvre de l'écrivain de Tizi Hibel ainsi qu'une conférence. Dans la même journée, on annonce la projection du documentaire intitulé «OAS, un passé très présent», réalisé par Djamel Mouzaoui. L'hommage grandiose à Mouloud Feraoun se poursuivra demain mercredi et ce, jusqu'à samedi prochain. Pour demain, on annonce la projection du documentaire «Feraoun» de Ali Mouzaoui et dès 14 heures à la bibliothèque principale de lecture publique de la ville de Tizi Ouzou, une table ronde sur la vie et l'oeuvre de Mouloud Feraoun sera animée par Ali Feraoun (fils de Mouloud Feraoun), Mohamed Hamoutène (fils de Ali Hamoutène) et Mohamed Attaf (romancier et essayiste). Au village natal de Mouloud Feraoun, Tizi Hibel, près de Ath Douala, le programme est également riche et varié avec notamment un recueillement et dépôt de gerbe de fleurs sur la tombe du romancier, une collation traditionnelle offerte par les villageois de Tizi Hibel, des prises de parole ainsi que l'annonce des noms des lauréats du concours des meilleurs essais littéraires sur la vie et l'oeuvre de Mouloud Feraoun. Le tout suivi d'une conférence, jeudi prochain, dès 14 heures, animée par le docteur Mouloud Lounaouci. Il sera également procédé à l'annonce des noms des lauréats du concours de la meilleure écriture et illustration sur la vie et l'histoire des six inspecteurs assassinés dans le même attentat par l'OAS. Enfin, un tournoi de football aura lieu en hommage à Mouloud Feraoun, durant la journée de vendredi 16 mars à Ath Douala.