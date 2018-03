COMIC-CON DZAÏR Venez défier les meilleurs spécialistes du gaming!

La comic-con est une convention incontournable pour les amoureux de la pop culture. Cette manifestation qui a lieu dans différentes villes, partout dans le monde, se tiendra bientôt à Alger... Concernant cette grande première, rendez-vous est pris pour les 23, 24 et 25 mars au Palais de la culture Moufdi Zakaria pour vivre et partager votre passion avec un tas d'invités. Le festival, pour info, se déroule sur quatre jours et propose toute une série d'évènements qui auront lieu en même temps dans différentes zones appelées «villages».

On notera d'abord le village principal où vous trouverez tous les exposants (T-shirts, goodies, ambassades et sponsors). Il abritera aussi un espace enfant où auront lieu des cours et shows de dessins, face painting et show maquillage, ainsi que des échanges entre collectionneurs de BD, atelier Cosplay, des ateliers de démonstrations et d'apprentissage de fabrication de costume et de gadgets et un atelier de maquillage et face painting. Une série d'activités vous sera proposée dans cet espace entièrement dédié au gaming.

Vous pourrez jouer gratuitement à des jeux tels que Fifa 18, Street Fighter 5: Arcade Edition, Dragon Ball FighterZ, Injustice 2 et Tekken 7. Pour les collectionneurs et les stratèges aura lieu un tournoi de carte TCG Yu-Gi-Oh! Si vous aimez le raisonnement logique, les énigmes et le travail d'équipe, l'Escape Room est faite pour vous. Vous aurez également la chance de tenter une expérience sensorielle inoubliable et cela grâce au système de réalité virtuelle développé par Virtuix Omni, où le joueur est vraiment plongé au coeur du jeu et doit interagir et se déplacer dans cet univers plus tangible que jamais! Des invités exceptionnels seront parmi nous, citons Michael Mitchenko, spécialiste des cinématiques de jeux vidéos tels que Assasins Creed, Far Cry ou encore Watch Dogs. Norman Genius sera là le 23 mars, Kayane les 24 et 25 mars; tous deux sont animateurs sur la chaine Game One et spécialistes de jeux de combat. Notez que vous aurez l'opportunité de les défier sur console, mais serez-vous assez audacieux pour le faire? Vous l'avez compris, il y en aura pour tous les goûts, bien sûr d'autres surprises vous attendent et vous les découvrirez lors de votre visite.

Le village des Artistes abritera, comme son nom l'indique, les expositions des dessinateurs et illustrateurs locaux et internationaux, avec vente de leurs tableaux. Le village du Direct pour sa part avec une scène qui sera animée de l'ouverture à la fermeture, à partir d'un grand écran principal relayant à des directs dans d'autres villages, ainsi que des shows live, concours et Dj. Enfin, le village du gaming sera dédié au gaming, concours de gaming, espace retro-gaming et espace escape room. Un lieu de rassemblement pour les amoureux du jeu vidéo. Plusieurs invités de renom du domaine seront de la partie. On citera Norman Chatrier «Gen1us» qui possède de multiples casquettes: joueur de FPS sur manette, animateur pour Game One et Jeuxvideo.com et surtout, joueur de jeux de combat. Aussi, Samy Lamouti, spécialiste en effets spéciaux 3D pour le cinéma et les jeux vidéo.

Samy a contribué aux effets spéciaux sur plusieurs films hollywoodiens à gros budgets tels que docteur Strange, Alien Covenant, Les Animaux Fantastiques, Tarzan, Blade Runner 2049 et d'autres. Il est titulaire d'un bachelor et termine une maîtrise au NAD-Uqad école des arts, numérique, de l'animation et du design. Samy participe aussi à plusieurs projets d'art et de design numérique dans le domaine de la projection architecturale, de l'installation immersive et de l'animation 3D à travers le monde. Michael Meltchenko est, quant à lui, spécialiste des cinématiques de jeux vidéo. Michael a travaillé sur un bon nombre de jeux vidéo à gros budget (AAA) pour Ubisoft telles que les séries de Assasin's Creed, Far Cry, Rainbow Six, Watch Dogs ou encore Outlast et We Happy Few. Il est aussi chargé de cours en animation 3D à l'école des arts numériques, de l'animation et du design (Montréal, Canada). Kayane est quant à elle, présentatrice de Game One, joueuse professionnelle. Kayane est l'une des joueuses les plus reconnues en France. Elle cumule une cinquantaine de podiums et gagne sa vie en tant que semi-pro.

Quand elle quitte son PC ou sa console, Kayane réalise des animations lors de conventions ou de festivals de jeux vidéo, anime une émission sur Game One, et défend le e-sport auprès des politiques et des médias. Kayane sera présente à la Comic-Con d'Alger pour vous affronter sur Dragon Ball FighterZ et Street Fighter, Arcade Edition. Chris Fenoglio est un illustrateur, artiste de bande dessinée et coloriste qui a travaillé pour des sociétés telles que IDW, Image et Action Lab. Son travail le plus récent a été en tant qu'artiste pour la série Goosebumps: Monsters at Midnight et X-Files: Origins de IDW.Il a également enseigné l'illustration de bandes dessinées pour l'Académie d'art à l'université de San Francisco et détient un master du même établissement.

Il sera présent pendant les trois jours de la Gccdz et sera ravi de vous rencontrer et échanger avec vous. Aussi seront présents notamment des amateurs de cosplay dont Chimeral qui est vice-championne de France de cosplay en 2017.Une passionnée de création depuis toute jeune: elle fait du dessin, de la photographie, de la musique et elle a découvert le cosplay en 2013. Elle a tout de suite adoré cette nouvelle passion qui a des possibilités de création très variées et qui permet de donner vie à ses personnages favoris. Yukihina pour sa part participe à de nombreuses conventions cosplay. Rencontrer et échanger avec les autres passionnés par ces cultures est ce qu'il préfère. Il est d'ailleurs président d'une association dédiée à ces thèmes, la «Japan Shudai» et organise avec les membres, la convention cosplay «Another Convention» en France. A propos de cosplay, il est bon de savoir qu'en coopération avec Z-Link, le Games & Comic Con Djazaïr ouvre ses portes sur un concours cosplay ouvert au gaming, cinéma, BD en tous genres (Comics, Mangas et BD) et culture populaire. Cela se tiendra aussi les 23, 24 et 25 mars 2018 au Palais de la culutre Moufdi Zakaria d'Alger. Le Games & Comic Con Djazaïr offre un espace décontracté, sécurisé et dédié au cosplay où les cosplayers peuvent déambuler à leur guise et rencontrer le public ainsi que les invités de la convention. Le Games & Comic Con Djazaïr invite les cosplayers en «free cosplay» ou à travers le concours Cosplay «Cosplay Constest» à présenter leurs prestations devant un jury international avec des prix intéressants à la clé. (Meilleur cosplay Algérie: 100.000 DA + cadeau, meilleur cosplay de groupe: 100.000 DA + cadeau, Meilleur costume: 80.000 DA + cadeau, meilleur cosplay algérien (culture algérienne): 80.000 DA + cadeau, meilleur cosplay d'humour: 60.000 DA + cadeau). A ne pas rater donc!