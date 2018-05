RENCONTRE LITTÉRAIRE AVEC FARIDA SELLAL "La nomade sur les traces de ses ancêtres"

Par Boualem CHOUALI -

L'écrivaine Farida Sellal était l'hôte de la ville de Yemma Gouraya

Farida sellal est revenue sur les traces de ses ancêtres en l'espace d'un après-midi chaleureux avec ses lecteurs de la Basse Kabylie.

L'originaire d'Ighil Ali a commencé sa rencontre par un «Achouik», un chant traditionnel berbère dans son style kabyle. Une façon pour elle d'exprimer son attachement à ses origines et surtout de prouver la richesse de notre patrimoine immatériel, elle, qui s'est consacrée dans sa vie de «Nomade» à faire connaître les coutumes et traditions touarègues et les faire conjuguer avec le reste de la culture algérienne.

L'écrivaine Farida Sellal était l'hôte de la ville de Yemma Gouraya vendredi dernier en milieu d'après-midi. Invitée par l'association.

«Bruit des mots et ballade littéraire», l'auteure, néanmoins présidente de l'association «Sauver l'Imzad» a animé une rencontre littéraire autour de ses oeuvres. Il s'agit de son dernier livre autobiographique «Nomade» (éditions Casbah) ainsi que du récit «Fares», «Assouf N'Tenere» et «Imzad». En effet, dans une rencontre conviviale, chaleureuse, Farida Sellal a su balayer du revers de la main son statut d'épouse de l'ancien Premier ministre pour se présenter en auteure, en femme d'abord libre comme les femmes amazighes touarègues d'une part et auteure et romancière qui s'est lancée dans la voie de la révolution tranquille pour faire connaître le trésor inépuisable de notre grand désert, d'autre part.

Devant une assistance remarquable, l'amoureuse du désert a su accrocher les présents par son franc-parler, ses positions et surtout ses vérités et ses contre-vérités. Sans verser dans les conférences platoniques, type académique, l'hôte de Yemma Gouraya s'est donnée à coeur joie au débat interactif et aux questions-réponses sans gêne aucune même si elles ont trait à sa vie privée et son statut de femme d'un haut responsable de l'Etat. Elle a pratiquement retracé l'histoire de chaque livre en marquant une halte sur son premier livre intitulé «Farès». Farès est le prénom de son fils. Elle parle de lui justement. Lui qui a eu un accident domestique. «Quand mon fils Farès a été brûlé grièvement, tous les médecins sans exception m'ont dit qu'il allait mourir et qu'il n'y avait plus aucun espoir pour qu'il survive. Farès est resté pendant 10 journées au service de réanimation. Pendant ces longues journées, je n'ai pas cessé de prier Dieu, dans toutes les langues: en kabyle, en arabe, en français...Je ne voulais pas croire qu'il allait mourir. Puis, au bout de ces 10 jours éprouvants, les médecins sont venus me dire: c'est un miracle, les cellules ont régénéré!» raconte avec beaucoup d'émotion Farida Sellal à l'assistance.

Quant au dernier-né de Farida Sellal «Nomade», elle déclare que «ce n'est pas une autobiographie. Mais c'est l'histoire de ma vie et de ma famille ainsi que de tous ceux avec qui j'ai partagé la vie de tous les jours, je raconte tout simplement ma vie nomade». L'écrivaine est docteur d'Etat en sciences des matériaux «physique du solide». L'écrivaine, s'est laissée emporter par un débat riche, marqué parfois par des haltes émotionnelles mais vite rattrapée à chaque fois par sa rationalité de femme engagée sur la voie du savoir culturel sociétal.

Un débat, en somme, passionnant, qui s'est terminé par des ventes-dédicaces. Les quatre livres écrits par Farida Sellal étaient disponibles lors de cette vente-dédicace. Une occasion pour elle de continuer les débats à chaque dédicace. Farida Sellal est repartie très contente de sa rencontre littéraire dans sa région natale.

«C'est vrai que je suis ensorcelée par le désert, le grand désert, mais je ne me suis jamais détachée de ma région, je reviens à chaque fois que l'occasion se présente. Je marque des haltes importantes ici à Béjaïa comme par exemple notre voyage de noces avec mon mari Abdelmalek et ce merveilleux café pris à la place Gueydon tôt le matin de notre nuit de noces», nous confie-t-elle en aparté.