ELLE A ÉTÉ PRÉSENTÉE AU THÉÂTRE COMMUNAL D'ALGER "H'mar wa laou tar" une comédie satirique

L'association du nouveau théâtre des Issers (Boumerdès) a présenté, samedi à Alger, une pièce théâtrale intitulée «H'mar wa laou tar» qui critique, d'une façon satirique, la violence conjugale et la domination masculine dans la famille à travers une relation perturbée entre les conjoints. Pendant une heure et vingt minutes, la pièce théâtrale a pu susciter l'intérêt du public du théâtre communal d'Alger, notamment à travers les personnalités de la magicienne et de la femme qui voulait se venger de son époux dans un discours ouvert. Le metteur en scène, Abdelghani Chentouf s'est appuyé sur la comédie satirique et la performance des acteurs pour mettre en lumière l'impasse dans laquelle se trouvait la femme Fatima, victime de violence conjugale, qui pour se venger de son mari alcoolique, lui tend un piège et le met dans une situation délicate. Il a utilisé, en outre, un décor simple avec des extraits de musique et des chansons populaires. Inspirée de la pièce «Médecin malgré lui» de Molière, «H'mar wa laou tar» de son auteur Youcef Taâouint traite des maux de la société d'une façon satirique et humoristique et constitue la dernière réalisation de l'association du nouveau théâtre des Issers dont l'activité a débuté depuis plus de 10 ans, décrochant beaucoup de prix.