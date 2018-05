SAMUEL HASSELHORN JEUNE BARYTON ALLEMAND Grand Prix international Reine Elisabeth

Le jeune baryton allemand Samuel Hasselhorn a remporté samedi à Bruxelles le Grand Prix international Reine Elisabeth, un des plus prestigieux concours musicaux au monde, consacré cette année au chant, ont annoncé les organisateurs. Déjà distingué sur les grandes scènes internationales, spécialiste du lied, Samuel Hasselhorn, né à Göttingen (Basse-Saxe) en 1990, est diplômé de la Musik Hochschule de Hanovre et du Conservatoire national de Paris. En finale, il avait choisi d'interpréter «Des Knabenwunderhorn» de Mahler, «Elias» de Mendelssohn et un extrait du «Don Carlos» de Verdi. Pour un jeune musicien de 27 ans, un titre de lauréat du concours Reine Elisabeth est souvent un formidable tremplin pour une carrière internationale de soliste. Selon les règles de la compétition, six lauréats seulement sont classés parmi les 12 finalistes.

Le 2e Prix a été décerné à la mezzo-soprano française Eva Zaïcik, 30 ans, révélation lyrique aux Victoires de la musique classique en France. le 3e Prix est revenu au Chinois Ao Li, une basse, âgé de 30 ans, et le 4e à la soprano espagnole Rocio Pérez (27 ans).

La Française Héloïse Mas, 30 ans, a obtenu le 5e Prix, devant la soprano franco-belge Marianne Croux (27 ans).

Pour la finale, qui s'est déroulée du 10 au 12 mai au Palais des beaux-arts (Bozar) de Bruxelles, en présence de la reine des Belges Mathilde, les candidats étaient accompagnés par l'Orchestre symphonique du Théâtre de la Monnaie, dirigé par son chef français Alain Altinoglu.

Les épreuves de qualification avaient débuté le 1er mai. Le concours a été créé en 1937 sous le patronage de la reine mélomane Elisabeth (1876-1965).

Les sessions annuelles, qui se tiennent chaque printemps à Bruxelles, ont d'abord alterné violon et piano avant de s'étendre en 1988 au domaine lyrique avec la création de la session de chant. Le «Reine Elisabeth» s'est ouvert pour la première fois au violoncelle en 2017. L'édition 2019 sera dédiée au violon. Le chant, lui, reviendra dans quatre ans.