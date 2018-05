NUMIDIA TV DÉVOILE SA GRILLE TÉLÉ DU RAMADHAN "La qualité est notre objectif"

Par O. HIND -

«Divertir, informer et instruire sont les trois axes fédérateurs sur lesquels se repose notre chaîne...», fera remarquer le P-DG Zine Yousfi.

La chaîne Numidia TV (diffusée sur Nilesat), à sa tête le directeur M. Zine Yousfi, a présenté sa nouvelle grille «spécial Ramadhan», lundi à l'hôtel Sofitel devant un parterre de journalistes éclectiques, ainsi que les professionnels membres de sa rédaction qui se sont relayés chacun pour présenter le programme dont ils s'occupent. Ainsi, Numidia Info, devenue après deux mois à peine Numidia TV en changeant de charte graphique et de ligne, revient plus que jamais d'attaque pour présenter un programme ramadhanesque qui se veut répondre aux attentes et goûts de tout le monde avec une spécificité: faire dans l'algérien, maghrébin, mais aussi arabe... Déclinant ce programme donc, l'entame a eu lieu avec les émissions religieuses. Un aspect appuyé eu égard à la tenue du mois sacré du Ramadan, nous a-t-on fait savoir. S'ensuivra la présentation de Ala Houdira, émission de variétés musicales, consacrée au chaâbi, ayant pour principaux axes, la sauvegarde du patrimoine, la promotion des anciens et jeunes talents ainsi que la découverte de ces derniers. Passant au divertissement, maillon fort de la plupart des chaînes télé durant le Ramadhan, le célèbre animateur Sofiane Dani présentera son émission Hrissa mayonnaise, concept international en fait revisité à la sauce algérienne. Une émission où des artistes se font interviewer de façon décalée. Place au sitcom. Dar jeddi est une coproduction algéro-tunisienne ayant la particularité d'englober trois acteurs de nationalités différentes, à savoir algérienne, tunisienne et égyptienne. L'histoire de trois jeunes hommes ayant le même grand-père. «Par ce programme, nous avons voulu introduire de nouvelles têtes, une nouvelle coproduction avec de nouvelles histoires. La saison 2 devra être tournée en septembre», dira le directeur de la chaîne Zine Yousfi. Autre capsule de divertissement est Rana Intik qui met en scène deux harraga qui squattent la maison d'un Français. Ils vivront des mésaventures tout en répondant qu'ils vont très bien à leur famille d'où le titre. La caméra cachée de Numidia TV aura trait à un désordre survenu au niveau du téléphérique avec tout le désagrément qu'il va provoquer chez les gens... Après le succès de la série libano-syrienne, El Hiba est de retour sur la chaîne Numidia TV. Un feuilleton qui a trait à l'héritage familial... Une émission culturelle, cette fois, déclinée sous forme d'un «entretien intimiste, loin du sensationnel» d'un artiste est Profile. Parmi les artistes interviewés vous découvrirez la chanteuse Zahouania notamment. Une émission présentée par Nadjib Idris. El Marsem, pour sa part, est une série de reportages, qui consacre chaque lieu à travers trois monuments croisés. En effet, nous ferons connaissance à la fois d'un quartier ou monument algérien célèbre et ce, à travers une de ses personnalités phares qui l'ont marqué. ADN cent pour cent, DZ revient aussi durant ce mois de Ramadan et ce, afin de continuer à sonder le caractère des Algériens. Parmi la diversité du programme télé du mois de Ramadhan, la chaîne Numidia TV vous propose aussi une minicapsule santé, une émission de cuisine, des plateaux télé ayant trait à la culture algérienne et ses us et coutumes, des séries humoristiques...

Bref, «notre objectif est de présenter un contenu qui soit diffusé toute l'année. J'ai l'habitude de dire que la télé est un marathon pas un sprint. Car nous pensons au long terme. Nous veillons à présenter des productions de qualité tout en assurant à maîtriser notre coût. Par contre, je ne peux vous dévoiler le budget alloué à la préparation de ce programme. Nous considérons que la comptabilité est une chose interne. Et chacun est libre de communiquer ce qu'il veut...» dira Zine Yousfi qui fera savoir que des cadeaux sont gagnés à travers sa chaîne. Ayant comme devise «Divertir, informer et instruire», cette chaîne télé est partie comme le veut son directeur, à durer grâce à son programme qui «impose de nouveaux visages au paysage audiovisuel» quand d'autres chaînes ne font qu'utiliser les mêmes comédiens que l'on retrouve souvent dans la plupart de leurs séries. Ce sont ces trois axes cités plus haut sur lesquels cette chaîne veut miser. Et si rien de spécial n'a été pensé pour la saison estivale, le directeur de Numida TV affirme se concentrer après le Ramadan «beaucoup plus sur la rentrée»...

Enfin, à propos du piratage dont fera montre Samy Bencheikh El Hocine, directeur de l'Onda, à destination de certaines chaînes télé privées, Zine Yousfi dira être clean de ce côté-ci. «On achète nos droits de diffusion chez un fournisseur. On n'est pas concerné par le piratage», conclut-il.