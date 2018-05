RAMADHAN À BÉCHAR Des soirées en hommage aux artistes

Des soirées artistiques et culturelles en hommage aux artistes et au rayonnement de la culture, placées sous le signe de «On se souvient des amis», seront organisées du 21 mai au 08 juin prochain, à l'initiative de l'association culturelle et musicale «Saharienne», a-t-on appris jeudi auprès de membres de ce groupe à Béchar.

Une centaine d'artistes et hommes de culture prendront part à cet événement qui s'inscrit au titre des manifestations et activités d'animation des soirées du mois sacré du Ramadhan, ainsi que du rayonnement culturel dans la région pour valoriser les différentes facettes de la culture locale, a affirmé à l'APS le président de l'association.

Des tours de chants et musique de femmes «Zafanate», de groupes de musique et danse «Diwane», «Ghiwane», «Inchad» et de musique traditionnelle et populaires locales, ainsi que des représentations théâtrales et des conférences-débats sur plusieurs thèmes lies au développement et promotion de la culture sont au programme de cette manifestation prévue à la piscine communale de Béchar, a précisé M. Rahou Nourreddine.

Totalement financée par l'association «Saharienne», cette manifestation verra aussi l'organisation d'une cérémonie d'hommages à plusieurs catégories d'artistes locaux ayant contribué à la mise en exergue des expressions musicales locales, tant dans la la région qu'à travers le pays, a-t-il ajouté.

Par cette manifestation, l'association voudrait être un outil de rayonnement culturel à travers la wilaya, de même qu'un moyen de regroupement des artistes et des hommes de culture autour d'un seul objectif, à savoir la promotion de l'art et de la culture, a conclu M.Rahou.



Semaine culturelle algérienne en Afrique du Sud

«Africa is back» a fait sensation

Une semaine culturelle algérienne a été organisée du 5 au 12 mai par l'ambassade d'Algérie à Pretoria (Afrique du Sud), a indiqué jeudi un communiqué du ministère des Affaires étrangères. Inaugurée au Musée culturel de Pretoria, cette manifestation a été l'occasion de dérouler plusieurs activités, à l'instar des séances de dégustation de plats représentant la gastronomie algérienne, des expositions de peinture et de photographie d'art et autres concerts de musique et spectacles de danse. Parmi les activités qui ont attiré un public nombreux, la projection de «Africa is Black», un film documentaire de Salem Brahimi et Chergui Kharoubi ainsi que «Salmeen, brothers in art», documentaire de Rabah Slimani. La Semaine culturelle algérienne en Afrique du Sud a pris fin avec un spectacle de danses traditionnelles exécutées par le ballet «Fen Bladi» de Sidi Bel Abbès et la projection du film-documentaire «Abdelkader» de Salem Brahimi.