THÉÂTRE DE VERDURE LAADI FLICI "Les Nuits du Cinéma 3", le retour

Fort du succès des deux précédentes éditions (2016 et 2017), «Les Nuits du Cinéma 3» sont de retour pour le plus grand-bonheur des cinéphiles et autres amoureux du 7e art.

A partir du 18 mai et ce jusqu'au 09 juin 2018, les Algérois ont rendez-vous avec le 7e art. A l'affiche, un programme varié pour contenter tous les goûts.

Entre films d'animation et films d'action, tout le monde trouvera son compte Fidèles à la tradition, les organisateurs - la société de distribution MDCiné, l'Etablissement Arts et Culture et la wilaya d'Alger - ont reconduit la même formule, à savoir deux projections tous les soirs (22h et 00h) pour le prix de 600 DA.

La première est dédiée au jeune public avec des films d'animation en majeure partie.

Une mise en bouche de la seconde partie de soirée qui, elle, verra la projection des récentes productions cinématographiques internationales, «Les Nuits du Cinéma 3», c'est également des moments de convivialité en famille ou entre amis devant un bon film projeté sur un écran géant de 10mx14m, une qualité d'image et de son parfaite (projection sur DCP numérique et son digital 5.1) et en plein air, sous les étoiles.

Un cadre agréable, voire féérique! Cette année, le cinéma algérien sera présent dans «Les Nuits du Cinéma 3» afin de contenter le maximum de personnes.

La nouveauté de cette édition est l'implication du public. En effet, pour la dernière semaine du mois de Ramadhan, l'organisateur donnera carte blanche à nos cinéphiles de choisir les films à voir ou à revoir.

Le choix sera effectué via la page Facebook «Sorties cinéma Algérie». Cette année, «Les Nuits du Cinéma 3» sont soutenues par l'Office national des droits d'auteurs et droits voisins (ONDA) et le Centre algérien de développement du cinéma (Cadc). Pour plus de détails, suivre la page Facebook: «Sorties Cinéma Algérie.»