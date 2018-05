SOIRÉES RAMADHANESQUES Du théâtre et de la musique à Mostaganem

Le théâtre régional «Djillali Benabdelhalim» de Mostaganem abritera 13 représentations artistiques au mois sacré de Ramadhan, a annoncé samedi la direction du théâtre. Il s'agit de pièces théâtrales, de spectacles de comédie et de soirées musicales programmés tous les soirs du 23 mai au 11 juin prochain, a-t-on indiqué.

Le public du 4e art sera au rendez-vous avec la pièce «Si El Hani» de la coopérative «Les amis des arts» de la wilaya de Chlef le 23 mai suivi de «Ya ana ya anta» du théâtre «Ettadj» de Bordj Bou Arréridj. La coopérative des arts et de la culture de la wilaya de Sétif présentera son oeuvre «L'analyse» alors que la coopérative «Talys» de la wilaya de Sidi Bel-Abbès présentera sa pièce «Ellaâb» (jeu) et celle de «Walaâ» du théâtre et des arts de Tébéssa«El Mouchaghibine». Des spectacles de one man show sont également prévus avec les artistes Mourad Saouli, Zoubir Belhor, Sid Ahmed Meddah, Noureddine Barigou et Zahira Bouchelil.

La direction artistique du TR de Mostaganem prévoit une soirée artistique en chant andalou avec l'association «Ibn Badja» de Mostaganem, une autre de chaâbi avec l'artiste Rachid Guettafa et une soirée d'Inchad à l'occasion de la nuit de «Leilat El Qadr»

avec l'association «Nour El Mostafa» et le mounchid Bendehiba Belalia, ajoute-t-on.