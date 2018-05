A L'AFFICHE AU TNA Baâziz signe son grand retour à Alger

Le grand artiste Baâziz sera de retour à Alger pour son nouveau spectacle «Chaâbi ou j'm'en fous» pour le plus grand bonheur du public algérien.

Son grand retour se fera le jeudi 24 mai à partir de 22h00 dans le mythique Théâtre national algérien - Mahieddine Bachtarzi, une scène emblématique par son envergure nationale et par le fait qu'elle a été le lieu de passage des plus grands noms du chaâbi algérois.C'est l'artiste lui-même qui en parle le mieux: «Je sais que l'attente du public a été longue, et je tenais à l'honorer avec un nouveau spectacle avec une identité forte. Nous allons tenter avec mes musiciens de revenir à l'essence même de ce qu'est la musique chaabie, en l'honorant dans un endroit mythique comme le TNA au coeur même du quartier qui l'a vu naître: la Casbah. Cela sera également l'occasion de rendre hommage au grand Rachid Kssentini qui m'a beaucoup inspiré.»

Un nouveau spectacle chaâbi qui se veut être un retour aux sources pour Baâziz, formé et initié au chaâbi par son père, comme expliqué par Baâziz:

«C'est lui qui, grâce à son mythique banjo, m'a donné goût à cette musique populaire, c'est d'ailleurs pour cela que je ne manque pas une occasion de lui rendre hommage à chacun de mes spectacles à travers la chanson Ya baba. D'ailleurs, je continuerais à la chanter dans ce nouveau spectacle ainsi que les chansons les plus connues de mon répertoire pour satisfaire le public.» Baâziz ne manquera donc pas de chanter ses grands classiques qui l'ont rendu populaire auprès du public algérien, ainsi que les transitions humoristiques qui le caractérisent tant. Rendez-vous donc le jeudi 24 mai pour la première de «Chaâbi ou je m'en fous» au Théatre national - Mahieddine Bachtarzi ainsi que pendant la suite du mois de Ramadhan 2018.