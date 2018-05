MANCHESTER UNITED Pogba pas sûr de rester

Paul Pogba a beau avoir coûté 105 millions d'euros en 2016 à Manchester United, il n'est pas tout à fait certain de rester dans le club anglais cet été comme il l'a indiqué aux caméras de Canal Plus. «Où je serai dans deux ans? Je n'arrive pas à regarder loin. Ça dépend aussi de comment cela se passe avec le club, comment ça va. Si je vais rester cet été? On n'est jamais sûr de rien! Contractuellement, c'est sur, oui» a-t-il conclu dans un sourire.