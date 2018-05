THÉÂTRE NATIONAL ALGÉRIEN Un programme ramadhanesque éclectique

Par O. HIND -

Musique, théâtre, spectacle, humour et rire vous attendent durant tout ce mois et ce jusqu'au 12 juin.

Le Théâtre national algérien Mahieddine Bachtarzi vous invite durant ce mois de Ramadhan à venir assister à ses différentes activités culturelles ayant débuté déjà le 19 mai et qui se prolongeront jusqu'au 12 juin. En effet, le TNA donne rendez-vous au public algérois chaque soir pour des spectacles, concerts et pièces théâtrales en tous genres. Découvrez le programme. Que ce soit pour le mois de mai ou juin, un programme aussi riche que diversifié a été tracé pour vous. Pour commencer la pièce de théâtre Slimane Elouk, adaptée de Le malade imaginaire de Molière est présentée chaque soir depuis le 19 mai. Elle est à l'affiche jusqu'au 23 mai. Le jeudi 24 mai le TNA abrite un concert musical chaâbi avec le chanteur Baâziz, baptisé «Chaâbi et je m'en fous». Le lendemain place à un concert de musique andalouse avec la chanteuse Leila Borsali, les 26 et 27 mai le TNA vous convie à assister à la pièce de théâtre Hzam el-ghoula. Une adaptation signée Omar Fatmouche sur une mise en scène de Latrache Mouhoub. Une production du Théâtre régional de Béjaïa. Le lundi 28 mai le TNA vous invite à assister à un concert de musique chaâbie avec Mohamed Rouaï et le 29 à un concert de musique andalouse que présentera l'Orchestre régional d'Alger, lequel sera dirigé par le maestro Mekded Zerrouk. Le 30 mai le TNA abritera la pièce de théâtre Bidoune Ounouane, écrite par Ali Abdoune et mise en scène par Saïd Bouabdellah, de la coopérative Ouarchat El-Bahiya pour le Théâtre et les arts d'Oran. Le jeudi 31 mai le Théâtre national algérien et l'association 3ème Millénaire organisent une cérémonie en hommage aux artistes Mohamed Hazim et Hamza Faghouli (Ma Massouda). Le mois de juin ne sera pas en reste, puisque un programme encore plus divertissant vous a été concocté. En effet, le vendredi 1er juin, vous êtes invités à assister à un spectacle de rire. Le lendemain place à un concert de musique andalouse qu'animera la chanteuse Zahia ben Zenghli. Le lendemain place au 4ème art avec la pièce de théâtre El-Ghalta du théâtre régional d'Oran. Suivra les 4 et 5 juin la pièce Mouhakama, mise en scène par Djamel Ghermi et écrite par Nabil Rezag. Le vendredi 8 juin le TNA abritera la cérémonie de remise du Prix du président de la République aux jeunes créateurs, Ali Maâchi. Le lendemain place à nouveau avec le 4ème art. Cette fois, le public aura droit à la pièce Prendre la parole emmenée par la troupe Oubour du Maroc. Le dimanche 10 juin, se tiendra la cérémonie de distribution des prix «des hillals de la télévision», organisée par Media and Survey. Le lundi 11 juin l'humoriste Kamel Abdat viendra mettre de l'ambiance et du rire dans votre soirée en l'assaisonnant avec ses plus beaux sketchs piquants et frais. Le lendemain 12 juin les planches du Théâtre national algérien accueilleront la pièce Ja Yassaa Oueder Tessaa. Une pièce mise en scène par Ali Djebara et produite par la coopérative culturelle Port Saïd-Alger. Enfin, suite à la disparition de la grande comédienne Sonia, on apprend que le TNA lui rendra hommage juste après le mois de Ramadhan. Un hommage qu'on espère à la hauteur de ce monument du 4ème art Algérien.