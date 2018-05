FONDATION GOODPLANET Mihoubi offre un imzad et un r'bab

Le ministre de la Culture, Azzeddine Mihoubi, a offert un imzad et un r'bab, deux instruments de musique algériens, à la Fondation GoodPlanet pour figurer dans sa collection exceptionnelle d'instruments de musique du monde. Les instruments, dont le premier est classé au patrimoine culturel immatériel de l'humanité, ont été remis au président de la Fondation Yann Arthus-Bertrand, coréalisateur avec Yazid Tizi du film L'Algérie vue du ciel, en présence de l'ambassadeur d'Algérie en France, Abdelkader Mesdoua, et de la délégation qui accompagne le ministre. L'imzad, rappelle-t-on est un instrument de musique monocorde traditionnelle utilisé par les Touareg du Sud algérien. Il est fabriqué et pratiqué exclusivement par les femmes. Tandis que le r'bab est un instrument arabo-andalou à cordes d'origine orientale. La collection de la Fondation «Passeurs de Sons», dirigée par le compositeur français Armand Amar, renferme en son sein plus de 3000 instruments exposés sur une surface de 125 m2 entièrement dévolus à la musique traditionnelle. Les instruments centenaires habituellement sous vitrine peuvent être touchés, manipulés et joués par les visiteurs grâce à la participation régulière de grands maîtres. Au cours de la cérémonie de remise, Yann Arthus-Bertrand, qui vient de réaliser Woman, un documentaire consacré exclusivement aux femmes du monde entier, a évoqué avec le ministre des projets qu'ils souhaitent réaliser en Algérie, un pays qui l'avait ébloui au moment du tournage du documentaire L'Algérie vue du ciel. La Fondation Good Planet, créée en 2005, reconnue d'utilité publique, a pour objectifs de «placer l'écologie et l'humanisme au coeur des consciences et de susciter l'envie d'agir concrètement pour la terre et ses habitants», selon ses promoteurs.