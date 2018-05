SALLE FRANTZ FANON Rachid Boudjedra à l'honneur

L'ivrEscQ vous convie jeudi

24 mai 2018 au Cercle Frantz Fanon à 22h -Riad El Feth- pour une soirée dédiée à Rachid Boudjedra, et ce, sous le thème «Entre Paix et Clarté» que proposent les écrivains et artistes dans un lieu commun? Un

rendez-vous littéraire organisé par l'Oref en partenariat avec le magazine L'ivrEscQ et la librairie la Renaissance.

Ce 3ème cycle conférence-débat est animé par Nadia Sebkhi aux côtés de Halima Lamine, Armand Vial, Soraya Habès, Hanifa H., Hamouche et Rachid Boudjedra.

Au menu:

Lecture des textes accompagnée de guitare avec Omar Khiter.

Collation.

Ventes-dédicaces des auteurs participants

Les numéros du magazine L'ivrEscQ selon la disponibilité.