EQUIPE NATIONALE DES LOCAUX Charef prendra le relais

Par Mohamed BENHAMLA -

Le poste de sélectionneur national des locaux ne restera pas vacant pour longtemps. Kheireddine Zetchi devrait, selon plusieurs sources, nommer l'actuel directeur des Equipes nationales (DEN), Boualem Charef, dans ce poste en lieu et place de Rabah Madjer, déchargé de cette sélection «pour se consacrer aux Eliminatoires de la CAN2019 avec les A». Déjà à la tête de l'EN U21, le choix de Boualem Charef n'est pas fortuit, puisque l'homme réalise un travail colossal dans les différentes missions qui lui sont confiées. La décision de décharger Madjer de cette équipe a été prise après avoir constaté qu'il manque réellement de projets ambitieux avec les joueurs du cru. Les critères du choix des joueurs retenus lors des précédents stages ont fini par montrer à Zetchi que quelque chose ne tourne pas rond, le poussant à prendre cette décision «d'un commun accord». Censée être l'anti-chambre de l'équipe fanion, celle des A' a regroupé, sous la houlette de Madjer, plusieurs joueurs trentenaires alors que d'autres ont été convoqués au moment où ils manquaient cruellement de temps de jeu avec leurs équipes respectives. Charef qui connaît bien le championnat algérien et les valeurs de ses joueurs, envisage d'intégrer, petit à petit, des joueurs jeunes talentueux, notamment ceux des EN U21 et U20, au niveau de l'EN A', surtout que cette dernière n'a aucune échéance importante à venir. Adepte de la formation, Charef est, désormais, sur la même longueur d'onde que son président. Ce dernier a déclaré, moult fois, qu'il veut être entouré de personnes compétentes afin de l'assister dans ses objectifs à atteindre à court, moyen et long terme.