Lila Borsali à l'Institut Cervantès

Dans le cadre des Nuits du Ramadhan, l'ambassade d'Espagne et l'Institut Cervantes d'Alger, en collaboration avec le ministère de la Culture, organisent un concert de musique andalouse avec Lila Borsali et Souhail Serghini, le mercredi, 30 mai 2018, à 22h00, à la salle Ibn Zeydoun (Riadh el Feth). L'entrée est fixée à 800 DA, Billets disponibles à la vente à la salle Ibn Zeydoun de 13h à 16h et de 21h à 22h.