LA COMMUNE D'ALGER-CENTRE AU RYTHME DE RAMADHAN Des pièces de théâtre et des concerts au menu

La commune d'Alger-Centre organise depuis vendredi, dans le cadre des soirées du Ramadhan, plusieurs activités culturelles et de divertissement ainsi que des concours religieux, outre des soirées sans voitures chaque vendredi tout au long du mois sacré. La commune d'Alger-Centre a décidé d'organiser chaque vendredi du mois sacré à compter de 21h30 des soirées culturelles et artistiques dans le cadre de la manifestation «Soirées sans voitures» en interdisant la circulation automobile entre la rue Didouche-Mourad et la rue Larbi-Ben M'hidi en passant par la place de la Grande-Poste, ajoute la même source.

S'agissant des autres jours de la semaine, le théâtre communal abritera des pièces théâtrales et des concerts musicaux à partir de 22h30 avec au programme la pièce «Ya ana ya Enta» (samedi) et un concert de Abdelkader Chercham et de Noureddine Allan (dimanche). La soirée de lundi sera consacrée à un concert de la chanteuse Hasna El Becharia et celle de mardi à la représentation de la pièce théâtrale «Saber el assas». Un concert musical animé par les chanteurs Abdelkader Chaou et Amel Radi est prévu le mercredi, conclut le communiqué.