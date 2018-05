TISSEMSILT Exposition d'oeuvres de l'artiste plasticien Mohamed Bendida

Une exposition d'oeuvres de l'artiste plasticien Mohamed Bendida s'est ouverte, dimanche à la bibliothèque centrale du centre universitaire «Ahmed Ben Yahia El Wancharissi» de Tissemsilt, dans le cadre de la célébration du 62e anniversaire de la Journée de l'étudiant. Natif de la ville de Medrissa (Tiaret), cet artiste expose une trentaine d'oeuvres, genre de maquettes confectionnées à base de produits de la nature dont l'argile et le sable et ayant pour thèmes, entre autres, le progrès scientifique et médical et les crimes de la colonisation française à l'encontre des Algériens. Des tableaux abordent les essais nucléaires français au Sahara algérien. Lors de cette exposition de trois jours, l'artiste Bendida tente de faire passer un message aux amateurs d'arts plastiques, à savoir que l'art peut traiter différents sujets d'histoire, de philosophie,... Sa tendance artistique repose sur l'école de l'art abstrait. Il peint des miniatures utilisant la technique 3D pour mettre en exergue la nature des ossements de certains animaux, des roches, de l'argile et du sable. L'artiste Bendida entend actuellement ouvrir des ateliers de formation avec la collaboration des Maisons de la culture de certaines wilayas en vue de former des jeunes en arts plastiques de l'abstrait traitant de thèmes scientifiques et historiques. Cette exposition est initiée par la Ligue nationale des étudiants algériens en collaboration avec le centre universitaire (CU) de

Tissemsilt.