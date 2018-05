FESTIVAL DE LA CHANSON CITADINE DE ANNABA Mélodies malouf à la 3ème soirée

Le public de la 3ème soirée du Festival national de la musique et de la chanson citadines de Annaba, a renoué avec la mélodieuse et authentique musique malouf interprétée par plusieurs artistes. L'artiste skikdi Fateh Rouana a ainsi, dimanche soir, réussi à enthousiasmer l'assistance avec des chansonnettes malouf dansantes à l'instar de «Kherdjou bi lemharem», «Delouh Leghram et Eddi Brayti». Le malouf annabi a été également présent durant la soirée avec les trois chanteurs Salim Chafi, Djamel Mouaki et Halim Mokrane qui ont réussi à donner au concert un air festif provoquant les danses des jeunes et des moins jeunes. Une présence particulièrement forte des familles a été observée dans la salle durant ces premières soirées de cette 13ème édition du festival qui a coïncidé cette année avec le mois sacré de Ramadhan.

23 artistes et associations versés dans les divers genres de musique andalouse, moderne et patrimoniale participent à l'animation du festival organisé au théâtre régional Azzedine Medjoubi conjointement par le commissariat du festival et la direction de wilaya d la culture.

Parallèlement à ces soirées, plusieurs communes de la wilaya de Annaba vivent au rythme des activités culturelles animées par des jeunes artistes.