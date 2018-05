LE CONCERT AURA LIEU À BOUDJIMA (TIZI OUZOU) Mohamed Allaoua chantera ce soir

Par Aomar MOHELLEBI -

Il a choisi, pour la deuxième fois consécutive, le chef-lieu de la commune de Boudjima, pour s'y produire à partir de 22 heures. Le spectacle se tiendra en plein air au lieu-dit Lekhmis.

Ayant réussi à conquérir les coeurs de toutes les nouvelles générations de mélomanes et plus particulièrement les femmes, toutes tranches d'âge confondues, Mohamed Allaoua est considéré actuellement comme le chanteur kabyle qui draine le plus de monde durant ses spectacles et tournées aussi bien en Algérie qu'à l'étranger. Surtout que son style rythmé invite à l'éclatement et à la danse. A chaque nouveau rendez-vous avec Mohamed Allaoua, des dizaines de milliers de spectateurs affluent sur le lieu où doit se tenir le spectacle. Aujourd'hui, jeudi, 31 mai, Mohamed Allaoua a choisi, pour la deuxième fois consécutive, le chef-lieu de la commune de Boudjima, près de Tigzirt sur mer, pour s'y produire à partir de 22 heures. Le spectacle se tiendra en plein air au lieu-dit Lekhmis, au niveau des établissements Saci. En fait, le gala de Mohamed Allaoua est organisé par une boîte privée, «Hakim Dj Events». Depuis plusieurs années, Mohamed Allaoua, étant en conflit avec les autorités culturelles, a choisi de ne plus se produire dans les établissements culturels publics comme la Maison de la culture Mouloud-Mammeri ou les stades de Tizi Ouzou où il avait l'habitude de rencontrer son public. Depuis le succès de son spectacle de Ramadhan 2017 organisé aussi à Boudjima par la même boîte, Mohamed Allaoua semble avoir définitivement adopté cette formule qui lui permet du coup de garder sa liberté d'artiste qu'il ne semble pas prêt à soumettre à concession. Il y a lieu de rappeler qu'hier, mercredi, tout était déjà fin prêt, à Boudjima, pour accueillir les milliers de personnes et surtout de familles qui seront au rendez-vous, ce soir, avec le nouvelle étoile montante de la chanson kabyle.

Les dizaines d'organisateurs ont dû affronter quelques difficultés, ces derniers jours, à cause des intempéries ayant même affecté un peu le matériel de sonorisation. Mais, selon les dernières informations obtenues auprès des organisateurs, tout a été rétabli et le concert-événement de Mohamed Allaoua aura lieu dans les meilleures conditions possibles. Toutes les dispositions ont été prises afin de permettre un cadre serein plus particulièrement aux personnes qui se déplaceront en famille. D'ailleurs, rassurent les organisateurs, un espace spécial famille est aménagé juste en face de la scène. De même que plusieurs parkings avec une capacité qui dépasse les 1000 places pourront accueillir tous les véhicules qui transporteront les spectateurs de ce spectacle organisé en partenariat avec Berbère télévision (Brtv). Il y a lieu de rappeler que, depuis le 25 mai dernier, la localité de Boudjima abrite presque chaque soir, en plein air, des galas artistiques avec la participation d'artistes célèbres. Après Mohamed Allaoua aujourd'hui, un autre artiste est très attendu dans cette même région. Il s'agit de Zedek Mouloud prévu pour le 7 juin prochain dans le même espace «Les établissements Saci». Pour rappel, Zedek Mouloud avait fait un tabac pendant une soirée de Ramadhan de l'année dernière au même endroit. Son gala s'est déroulé en présence de milliers de ses fans venus des quatre coins de la Kabylie.

Demain aussi, un autre chanteur très célèbre fixe un rendez-vous à ses admirateurs dans la commune de Boudjima. Il s'agit de Rabah Asma qui montera sur scène demain vendredi dès 22 heures. Les soirées de Ramadhan de Boudjima se poursuivront jusqu'au 13 juin prochain. D'autres artistes sont annoncés par les organisateurs à l'instar de Ali Ferhati (le 3 juin), Samir Sadaoui, Massa Bouchafa et Taoues (le 5 juin), Ali Irsan (le 8 juin)... Tous les galas commencent à 22 heures.