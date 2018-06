«LES ZINZINS DU CINÉ-CLUB» DANS SA QUATRIÈME ÉDITION L'Algérie possède un répertoire cinématographique

Par Ikram GHIOUA -

Dans le cadre du programme «les Zinzins du ciné-club» organisé dans sa 4e édition par l'association Numidi Art, a été projeté en cette soirée de jeudi un film impressionnant où l'on constate tout le talent dont jouissent les acteurs algériens. Il s'agit du film de Mahmoud Zemmouri, sachant qu'au courant de la semaine dernière ce fut Carnaval fi dachra qui a été proposé à un public nombreux et intéressé. L'édition est programmée au Palais de la culture Malek-Haddad en présence souvent d'acteurs de cinéma connus par le grand public.

Le but de ces projections, nous dira Lounis Yaho président de l'association est de faire de la promotion pour le cinéma algérien, car pour lui et «contrairement à ce qu'on veut nous faire croire, l'Algérie possède une production cinématographique».

Pour Lounis, l'un des objectif recherchés, c'est aussi de rendre hommage à tous ces acteurs et actrices qui méritent des trophées et surtout motiver et faire bouger les choses pour la réouverture des salles de cinéma au moins une, insiste notre interlocuteur dont l'association est composée de jeunes et talentueux artistes d'ailleurs.

Pour Lounis cela a permis aussi d'animer les soirées ramadhanesques s'ouvrir sur le public comme constaté qui a afflué.

La promotion du théâtre est aussi l'un des objectifs primordiaux de cette association, notamment que la société a perdu ses rapports avec le théâtre et pourtant dans une société qui évolue, les pièces théâtrales sont très importantes.

Le président de l'association confie que tout un programme est tracé jusqu'au mois d'octobre et que le rythme des activités s'accélère du fait que le soutien nécessaire est obtenu.