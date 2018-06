20E ANNIVERSAIRE DE SON ASSASSINAT Trois nouveaux livres sur Matoub Lounès

Par Aomar MOHELLEBI -

Trois livres consacrés entièrement à Matoub Lounès sortent, ces jours-ci, à l'occasion du 20e anniversaire de l'assassinat du Rebelle qui coïncide avec le 25 juin.

L'un de ces ouvrages a été écrit par l'écrivain-poète et journaliste Youcef Zirem qui vit en France depuis une quinzaine d'années, où il anime une émission culturelle hebdomadaire sur Berbère Télévision, Graffitis. «Matoub Lounès, la fin tragique d'un poète» est le titre de ce nouveau livre de Youcef Zirem qui viendra enrichir la bibliographie consacrée à Matoub Lounès depuis son assassinat, un triste 25 juin 1998 sur la route qui mène vers son village natal Taourirt Moussa, près de Ath Douala. Dans ce livre, qui paraîtra à Paris avant le 25 juin, selon l'écrivain Youcef Zirem, ce dernier évoque plusieurs aspects de la personnalité flamboyante et de la vie tumultueuse du Rebelle ainsi que l'épisode tragique de son assassinat. L'artiste est également longuement évoqué par l'auteur de «La vie est un grand mensonge». Youcef Zirem rappelle ainsi dans ce livre à paraître qu'avec les amis de Taourirt Moussa, il passe souvent des nuits dehors: «Chaque nuit est un apprentissage de la vie. Chaque nuit est une tentative de saisir les contours de la chanson kabyle. Chaque nuit est une virée pour refaire le monde, discuter et comprendre. A cette époque, il y avait dans son village natal, un maestro du chaâbi, Lounès Ladjadj At Mebrek que tout le monde appelle Tiloua. Cet immense artiste, mort jeune à l'âge de 40 ans, sera la fontaine musicale où s'abreuvera Matoub Lounès. La première fois où Matoub Lounès est monté sur scène pour chanter dans une fête de son village natal, c'est justement Tiloua qui l'a encouragé à le faire. Tiloua avait certainement deviné que ce petit garçon avait des dons et un talent qui le mèneraient très loin». Le second ouvrage, qui parle également de Matoub Lounès, paru il y a quelques jours en France est intitulé: «Matoub Lounès, non aux fous de Dieu.» Le livre a été écrit par l'écrivain français Bruno Doucey. Cet ouvrage a été édité par les éditions «Acte Sud» de Paris dans le cadre d'une collection consacrée aux grandes personnalités ayant marqué, en lettres d'or, le monde, à l'instar de Nelson Mandela, Jean Jaurès, Victor Hugo, Denis Diderot, Le Mahatma Ghandi, etc. Le livre de Bruno Doucey a le mérite de revisiter les étapes les plus saillantes de la vie et du parcours de Matoub Lounès. Ainsi, l'auteur français revient sur l'enfance de Matoub Lounès au village Taourirt Moussa et sa scolarité, où il fut privé de sa langue maternelle, tamazight. Puis sont narrés ses débuts dans la chanson et dans le combat identitaire. L'auteur passe ensuite à son enlèvement par un groupe islamique armé en 1994 et son assassinat le 25 juin 1998. Le livre de Bruno Doucey se lit d'une traite tant le style est fluide. Ce dernier a choisi de romancer la vie de Matoub Lounès pour agrémenter son récit. Le résultat est on ne peut plus un livre qui rend compte de manière magistrale de ce que fut Matoub Lounès pendant ses 42 ans de courte, mais dense vie. Enfin, le troisième livre, qui est consacré à Matoub Lounès à l'occasion des 20 ans passés après son assassinat, est celui du sociologue Smail Grim. Ce dernier a déjà publié, en 2008 aux éditions Mille-feuilles d'Alger, un premier livre consacré à la poésie du Rebelle, intitulé: «Matoub Lounès, l'assoiffé d'Azur». Comme le sujet ne semble pas avoir été épuisé, Smaïl Grim rebondit, 10 ans plus tard, avec un autre ouvrage sur la même personnalité. Il s'agit de «Matoub Lounès, le messager de la famille qui avance». Le livre sera édité aux éditions Dar El Hikma d'Alger et paraîtra avant le 25 juin également. Ce second livre revient sur Matoub Lounès, le poète, certes, mais également sur le militant courageux et hors pair qu'il a été. Smaïl Grim décortique aussi l'artiste et le musicien à la voix inimitable. Il y a lieu de rappeler que plus de 15 livres ont été publiés déjà sur Matoub Lounès depuis 1998. On peut citer les deux ouvrages de Abderrahmane Lounès: «Le barde flingué» et «Le testament», «Pour l'amour d'un rebelle» de Nadia Matoub, «Mon nom est combat» de Yalla Seddiki, etc.