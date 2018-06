EXPOS «10 ANS DE PRIX NATIONAUX DE L'ARTISANAT» Des objets, de l'ordinaire au plus original

Par O. HIND -

Organisée par l'Ecole d'organisation industrielle, l'ambassade d'Espagne et l'institut Cervantès, cette exposition est visible jusqu'au 30 juin.

Le Palais de la culture Moufdi Zakaria abrite depuis lundi une exposition des «10 ans de Prix nationaux de l'artisanat» en Espagne. Inaugurée par le ministre de la Culture Azzedine Mihoubi, elle englobe différents objets. Laura Miguel, commissaire de cette exposition nous en parle: «C'est une exposition commémorative pour montrer l'évolution de ces 10 années de prix. Cette expo est déclinée en deux parties, celle des prix et l'autre celle du produit le mieux produit. Ce sont des objets qui ont obtenu le prix suite à une sélection du jury qui change chaque année. Le jury est constitué d'un représentant du ministère, de gens du design, des écoles d'art, de journalistes, de spécialistes etc. On peut trouver ici pas mal de choses dans cette expo. De la céramique, des bijoux, du textile, des instruments, des pièces de bâtiments. C'est très riche.. l'expo est itinérante en fait.

L'originalité de sa scénographie réside dans les supports gonflables dans laquelle sont posés ces objets.

L'expo a voyagé aussi en Slovénie, Slovaquie et enfin en Algérie qui est sa 6ème édition et escale.»Parmi les designers espagnols qui exposent ici on peut citer le nom de Juan Martinez Villacanas, créateur de la marque historique Tito-Ubeda, Prix national de l'artisanat en 2006 pour sa longue carrière, pour la qualité de son travail, la récupération de techniques anciennes adaptées aux usages et goûts actuels et pour son engagement dans la promotion de l'artisanat. Autre designer qui présente son travail lors de cette expo, on citera Nuna designer et artisane de textile, elle a commencé à travailler il y a 23 ans avec une large gamme de matériaux et de techniques. En 2002 elle se spécialise dans le feutre découvrant en 2006 le Nuno feutre qui mérite d'être reconnu comme le meilleur produit en 2007. Le Nuno feutre est obtenu à partir de la fusion de la soie et de la laine réalisant un effet similaire en velours.

En 2007 elle a remporté le Prix du produit. Autre artiste qui présente ses spécialités est Enric Majoral, un bijoutier contemporain, dont les pièces ont évolué pendant 30 ans, dans une recherche permanente du renouveau. Sa longue carrière professionnelle dans le monde de la bijouterie fait de lui l'un des professionnels les plus connus de la scène nationale et internationale, ce qui lui a valu le Prix national de l'artisanat en 2007. Ses bijoux transcendent la mode; fusionnant la modernité, la culture méditerranéenne et l'artisanat traditionnel. Avec une grande projection internationale ses pièces sont présentes dans ses propres magasins, dans des bijouteries de prestige et galeries d'art spécialisées, en Espagne, en Europe aux Etats-Unis et au Japon notamment. Pour info, cette exposition est visible jusqu'au 30 juin.