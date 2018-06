CONSTANTINE Soirée spéciale "Leïlat El Qadri"

«Les Editions du Champ Libre» et l'association «Raedat El Sakhr El'Attiq li El Founoun wa Ibeda'at El Chabab» ont le plaisir de porter à votre connaissance l'organisation d'une soirée spéciale consacrée à «Leïlat El Qadri», le dimanche 10 juin à 22h30 au Musée public national des arts et expressions culturelles traditionnelles (Palais du Hadj Ahmed Bey). Accueillie dans le cadre historique du palais du Hadj Ahmed Bey, cette manifestation ambitionne de saluer cette journée particulière dans la tradition de l'islam en revenant d'une part sur son sens et sa portée spirituels et d'autre part d'en revisiter les mémoires constantinoises.

Le professeur Abdallah Boukhalkhal, ancien recteur de l'université Emir Abdelkader reviendra, à cette occasion, sur «Les fondements spirituels de Leïlat El Qadri» et Salah Daoud, qassad et représentant de la zaouïa Rahmanya, proposera des éclairages sur les rites de consécration de l'évènement au sein de la zaouïa.

La tradition constantinoise d'accompagnement de «Leïlat El Qadri» sera aussi convoquée pour une rencontre festive et conviviale à l'image de l'hommage rendu, dans les mêmes lieux, au regretté cheikh Si Mohamed Bendjelloul et sera marquée par le madih de la lignée de la zaouïa Rahmanya.