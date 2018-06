L'ÉDITION 2018 DU FESTIVAL DE TIMGAD Elle aura un nouveau commissaire et sera nationale

L'édition 2018 du festival de Timgad sera organisée avec un nouveau commissaire et cet évènement sera «national par excellence», a affirmé, dimanche soir à Batna, le ministre de la Culture, Azzedine Mihoubi. L'Artiste Youcef Boukhentach, enfant de la région des Aurès, a été officiellement nommé commissaire du festival après de larges consultations dans les milieux artistiques, a indiqué le ministre, qui présidait en compagnie du wali Abdelkhalek Sayouda une cérémonie de distribution des clés de 2 840 logements de différentes formules à la Maison de la culture «Mohamed Laid Al Khalifa». «Nous avons voulu donner la chance à une grande figure artistique, qui a son poids et jouit d'un large respect, et nous le soutiendrons surtout que sa nomination a été bien accueillie dans la capitale des Aurès», a indiqué Azzedine Mihoubi, jugeant nécessaire de donner «un nouveau souffle au festival de Timgad ainsi qu'au festival de Djemila à Sétif».

La 40ème édition du festival de Timgad sera «nationale par excellence» et l'occasion y sera donnée au plus grand nombre possible de voix algériennes, a-t-il assuré, estimant que le rôle du secteur de la culture est d'encourager les talents algériens et favoriser leur évolution. «Cela ne signifie pas que le festival se recroquevillera sur le national car nous allons chercher des formules pour une participation internationale étudiée», a ajouté le ministre, affirmant: «Nous ne voulons pas que 80% du budget du festival aillent à la participation internationale et 20% à la participation nationale car il faut donner davantage de chances aux voix algériennes».