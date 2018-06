CONCERT «ANTONIO MAIELLO ET LES AMIS DU MONDE» Cette belle Méditerranée qui rassemble

Par O. HIND -

Compositeur, pianiste et chanteur, Antonio Maiello était accompagné d'une dizaine de musiciens issus de différents horizons géographiques et culturels...

Dans le cadre du programme «La Route de la soie et du savoir» l'Institut culturel italien d'Alger avec la collaboration du ministère de la Culture et l'Oref a convié le public dimanche soir à un très beau concert «Antonio Maiello et les amis du monde» à la Salle Ibn Zeydoun. Compositeur, pianiste et chanteur, Antonio Maiello était accompagné de l'ensemble «Les amis du monde», composé d'artistes de différents horizons géographiques et culturels, pour représenter la richesse de la diversité musicale méditerranéenne. De la musique maghrébine se mélangeait savamment à des airs lyriques du répertoire italien, dans un mélange qui touche au blues et au jazz.

En effet la salle Ibn Zeydoun était constituée d'une dizaine d'artistes et de musiciens entre Algériens et autres étrangers, chacun donnait le meilleur de lui-même dans une symbiose parfaite avec le reste de l'accord rythmique. Pour se faire une idée sur la large palette musicale qui s'est jouée hier soir, notons que cette formation exceptionnelle englobait la participation de musiciens de plusieurs nationalités. On citera au piano Antonio Maeillo, au chant jacqueline Maria Ferry, et au saxophone Alessandro Tomei, tous les trois venus d'Italie, aux percussions Lotfi Saoua de Tunisie, aux violons Ahmed Bouifrou, Sarah Saïdi, Mouna Bennamani d' Algérie, à la violoncelle Hichem Chergui d'Algérie, à la flûte Massine Bouchakour d' Algérie, à la guitare Yanis Hamchaoui d' Algérie, à la basse Moussa Oukazi d' Algérie et enfin au oud (luth) Riadh Boualem d'Algérie aussi.

Dans une atmosphère reposante, le groupe alternait des morceaux apaisants, méditatifs et d'autres plus entraînants, rehaussés parfois par la voix rock de la chanteuse italienne et la participation bien épicée tantôt d'un bendir ou d'une flûte et autres instrument bien de chez nous.

Le public était invité à suivre le tempo et prendre part à la magie de ce concert qui s'est terminé en beauté après nous avoir fait voyager dans les cimes merveilleuses de la Méditerranée et ses volutes sensorielles. Antonio Maiello pour info, a commencé la musique en entamant une carrière solo au début des années 70 avant de rencontrer Marcello Cirilo et de former le duo qui fera le tour de l'Italie: Antonio & Marcello.

En plus de la musique, Maiello s'intéresse au théâtre et à la peinture. Afin de fusionner ses passions, il met en place deux opérettes qu'il dirigera. Fondateur de l'Orchestre symphonique de la musique populaire méditerranéenne, il revient à ses premiers amours depuis les années 2000.

La palette donnée à entendre en tout cas dimanche soir était hautement colorée, ce qui n'était pas pour déplaire au public qui était reparti ravi et bien surpris après avoir goûté à de belles émotions consenties grâce à cette musique universelle qui rassemble.