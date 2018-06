36E FESTIVAL INTERNATIONAL DE BIZERTE Souad Massi à l'affiche

La chanteuse algérienne, interprète de la word music, Souad Massi, se produira en concert au 36e Festival international de Bizerte (Nord de la Tunisie,) prévu du 12 juillet au 17 août prochain, ont annoncé les organisateurs. L'artiste animera la scène de cette manifestation internationale aux côtés des chanteurs de raï Fayçal Seghir et cheb Wahid et des artistes de renom comme le rappeur français d'origine algérienne «Algerino», la chanteuse tunisienne Amina Fakhet ou encore l'artiste libanaise Elissa. Considérée comme une des voix algériennes les plus célèbres en Europe, Souad Massi a débuté sa carrière dans les années 1990, avant de s'installer en France où elle est s'est affirmée en tant que chanteuse et guitariste.

Son premier album «Raoui» (Conteur), sorti en 2001, a connu un grand succès. Ses textes qu'elle puise dans l`héritage musical et poétique algérien, occidental et oriental, sont portés par des sonorités alliant différents genres musicaux dont le châabi, la pop et la folk music. L'artiste s'est également fait connaître à travers le cinéma en jouant dans le film palestinien Eyes of a thief (2014) où elle tient le rôle principal aux côtés de l`acteur égyptien Khaled Abu Naga. L'édition 2018 du festival de Bizerte sera marquée, par ailleurs, par la participation des artistes et troupes musicales de renommée internationale à l'image du flutiste équatorien Leo Rojas et le célèbre groupe de métal symphonique néerlandais «Epica». Outre la musique, le programme prévoit également des spectacles de théâtre comme Mdak et Madame Kenza ainsi que Mouch normal, un one man show signé Amir Tlili.