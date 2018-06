THÉÂTRE DE VERDURE LAADI FLICI RILES ET TIKEN JAH FAKOLY en concert

Par O. HIND -

Pour la première fois en Algérie, ces deux artistes chanteurs-compositeurs, aux genres totalement différents se produiront à Alger les 27 et 28 juin.

Après avoir organisé récemment les quatre shows complets à l'opéra d'Alger «Alger mon Humour» (avec notamment Nawel Madani), la boîte de production événementielle Keral Production revient en force cet été en conviant le public algérois les 27 et 28 juin 2018 pour deux soirées de concert exceptionnel. En effet, le théâtre de Verdure, Laadi Flici, accueillera à partir de 20h30, pour la première fois, deux artistes de talent pour deux concerts uniques, à savoir Riles Et Tiken Jah Fakoly, deux chanteurs-compositeurs, aux genres totalement différents. L'un fait fureur actuellement en France et le second est un artiste qui n'est plus présenter. Rencontré d'ailleurs en novembre dernier à l'occasion de Visa for Music à Rabat, le manager de Tiken Jah Fakoly, Diaby Moustapha, avait émis vivement le souhait de se produire en Algérie, alors que c'est le cas souvent dans le reste de l'Afrique. Ainsi, dans quelques jours ce sera chose faite! Les Algérois auront la chance unique de faire un double voyage musical à travers les deux univers complètement différents au cachet bien particulier. Notons que Tiken Jah Fakoly, de son vrai nom Moussa Doumbia Fakoly, est considéré comme le héros du reggae moderne, mieux, comme une véritable icône de la musique africaine, il a prévu une escale lors de sa tournée en Algérie et cela le 28 juin 2018 à partir de 20h30 au théâtre de Verdure. Il a commencé sa carrière depuis son jeune âge en créant son groupe en 1987, ce dernier a connu un grand succès en Côte d'Ivoire grâce à son tout premier album sorti en 1993, il s'en est suivi plusieurs albums, 10 en tout, qui lui ont permis de prendre une ampleur internationale. Avec plus de 20 ans de carrière dans la musique, il a commencé par conquérir son pays natal qui est la Côte d'Ivoire avant de monter au niveau international où il a collaboré avec d'importants artistes tels que Zebda, Steel Puls, Sly Dunbar, Bernard Lavilliers ou encore Akon. Cet artiste est connu pour sa musique qui reflète ses engagements personnels et qui appelle à la liberté et au changement, c'est une sorte de porte-parole de l'Afrique toute entière, sa musique est surtout destinée à éveiller les consciences en dénonçant les injustices commises à l'égard des peuples africains et à travers ses chansons il est aussi engagé pour l'éducation et la jeunesse africaines. Il a organisé une autre tournée cette année qui va de Mawazine au Maroc, passant par tous les festivals de l'Europe, mais il tenait à ce qu'il y ait aussi une date en Algérie. Pour sa part, Riles, le nouveau phénomène du rap en France, va se produire pour la première fois dans le cadre de sa tournée «Jungle Tour» ici en Algérie, d'où il est originaire, au théâtre de Verdure le 27 juin 2018 à partir de 20h30. Durant ce concert, le jeune chanteur interprétera des chansons de son nouvel album sorti en 2014 Vanity Plus Mind, un album exclusivement en anglais ainsi que toutes ses créations et compositions. Pour rappel, sa tournée a fait guichets fermés sur plusieurs dates en France dans des salles mythiques telles que le Bataclan de Paris, s'ensuivent après, plusieurs dates en Suisse, en Belgique. Au Maroc il a affiché complet en quelques jours au Mégarama ainsi que sur ses deux dates en Tunisie où son concert fut spectaculaire. Rilès ou Rilès Kacimi est un jeune rappeur, Rouennais, d'origine algérienne. il s'est lancé à partir de ses 20 ans dans le monde de la musique, en parallèle avec ses études, de façon indépendante via les réseaux sociaux où il a connu un succès fulgurant, notamment sur YouTube où il a écumé plus de 60 millions de vues avec des vidéos qu'il a produites tout seul dans son studio qu'il a créé dans sa chambre. Rilès est surtout connu pour la qualité de son travail à moindre coût en tant qu'autodidacte car il écrit, compose, enregistre et mixe sa musique lui-même. C'est en 2014 qu'il s'affirme réellement en tant que chanteur car il sort son premier album Vanity Plus Mind. Il va multiplier les productions jusqu'en 2016 où il s'est lancé un défi de publier un titre chaque dimanche pendant un an sous le nom de Rilesundayz. En 2017, 52 titres sont dévoilés ce qui lui permet de gagner plus de notoriété auprès des internautes. A juste 22 ans Rilès vient de signer avec le prestigieux label américain Republic Records. Après avoir conquis le Bataclan de Paris, il prépare sa tournée «Jungle Tour» qui se passera au niveau international tout en passant par le Maghreb. Bien qu'il ne chante que du rap en anglais sa musique reste différente du rap connu. Sa musique est considérée comme quelque chose d'authentique et unique car inspirée de ses différentes influences tant en matière de genre, en allant de la musique de ses origines, la musique kabyle, de la capoeira jusqu'au son du rap américain. Ses inspirations sont en effet, diverses, mais les plus importantes émanent des géants américains tels que Kanye West, Kendrik Lamar, The Weekend, Idir...Enfin, Il est bon de savoir que les billets déjà mis en vente sont de l'ordre de 2000DA.