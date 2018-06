CAFÉ LITTÉRAIRE LE SOUS-MARIN Projection de Le jeune Karl Marx

Il y a 200 ans naissait Karl Marx. Depuis, son spectre continue à hanter le monde. Raoul Peck, auteur déjà d'un excellent film sur Lumumba, fixe de manière authentique et pédagogique le portrait du révolutionnaire allemand et sa pensée en formation. On y retrouve la révolte et la rigueur qui seront les marques de toute son oeuvre. Un film qui fait écho au Manifeste du parti communiste rédigé il y a 170 ans et qui expliquait qu'«il est grand temps que les communistes exposent à la face du monde entier, leurs conceptions, leurs buts et leurs tendances; qu'ils opposent aux fables que l'on rapporte sur ce spectre communiste, un manifeste du parti lui-même». Le film Le jeune Karl Marx sera projeté ce 21 juin au Café littéraire Le Sous-Marin à partir de 17h. A ne pas rater.