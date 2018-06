FÊTE DE LA MUSIQUE Concert avec Orange Blossom

Orange Blossom est un groupe français dont le style se situe entre la musique électronique pure et la world music d'influence arabe et occidentale. Les mélopées incandescentes de la chanteuse égyptienne Hend Ahmed portent de bout en bout leur transe rock orientalisante mélange de lyrisme capiteux et de basses explosives.

Cette formation est le fruit de la rencontre musicale en 1993 de PJ Chabot et Jay c, rejoints ensuite par Éric. Les influences musicales revendiquées sont transglobales, underground, tricky, minimal compact et tindersticks. Le premier album sort en 1997 sur le label priskonovénie. Ils collaborent avec plusieurs artistes étrangers comme Yelemba d'Abidjan ou le collectif égyptien Ganoub. Le groupe se produira le jeudi 21 juin à 20h30 au niveau de la place de la Grande Poste - Alger-Centre. Entrée libre.