RENCONTRE LITTÉRAIRE L'édition en Corse

Il s'agit de rappeler le travail, dans le domaine de la culture corse, d'un homme, Jean-Jacques Colonna d'Istria, fondateur de Colonna éditions. Un cycle récent de publications inédites tend à une reconstitution de la mémoire de la Corse et des Corses à travers différents thèmes: l'enfance, l'histoire contemporaine, la notion d'insularité, des figures emblématiques de la création artistique, la diaspora. Cette conférence sera animée mardi 26 juin à 18h00 à l'Institut français d'Alger par Jean-Pierre Castellani, professeur des universités et Jean-Michel Neri, formateur, consultant et romancier.