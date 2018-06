AUDITORIUM DE LA RADIO ALGÉRIENNE AÏSSA MESSAOUDI Concert de violon et piano

Dans le cadre de la Fête internationale de la musique, l'Institut culturel italien d'Alger, en collaboration avec la Radio algérienne, organise un concert de violon et piano du trio Nabil Hamai, Anna Barbero Beerwald, Giacomo Agazzini, jeudi 21 juin 2018 à 19h30, à l'Auditorium de la Radio algérienne Aïssa Messaoudi, 21 boulevard des Martyrs, Alger. Nabil Hamai est diplômé en violon auprès du conservatoire Giuseppe Verdi de Turin en 2017. Après avoir étudié au conservatoire central d'Alger et l'Institut régional de formation musicale d'Alger en 2008, grâce à une bourse d'étude offerte par le gouvernement italien, Nabil arrive en Italie en 2009 pour poursuivre ses études auprès du Conservatoire de musique«G.Verdi» de Turin. Déjà violoniste dans plusieurs orchestres d'envergure internationale tels que l'orchestre Giovanile Araba del Mediterraneo Aypo, orchestre Giovanile centrale OJC France et l'Orchestre symphonique national algérien. Actuellement, il collabore en qualité de violoniste avec l'orchestre de l'Académie «Stefano Tempia» de Turin, l'Orchestre symphonique algérien et avec plusieurs groupes de musique au monde. Parmi ses collaborations les plus importantes, nous trouvons l'artiste Ezio Bosso, pianiste et compositeur italien connu mondialement, le célèbre violoniste italien Salvatore Accardo connu comme un très grand soliste dans le monde entier. Actuellement il enseigne auprès de l'association Mozart de Turin et collabore avec d'autres écoles importantes en Piémont. Née à Turin en 1977, Anna Barbero Beerwald quant à elle, reçoit les premières leçons de piano à l'âge de quatre ans et en 1988 elle obtient un diplôme en piano avec mention très bien auprès du conservatoire «G.Verdi» de Turin sous la direction de Vera Drenkova. Ensuite elle approfondit ses études de musique de chambre à la Musikhochschule de Lucerne (Suisse) avec Ivan Klansky, où elle obtient brillamment le Konzert diplom en interpretation und performance en 2001. Elle s'inscrit aux cours supérieurs de l'Ecole normale de musique «A.Cortot» de Paris où elle travaille avec Nelson Delle Vigne-Fabbri. Elle réalise une activité de concert intense en Italie, France. Espagne, Autriche, Suisse, Belgique, Suède, Grèce, soit comme soliste soit en formation de musique de chambre. Elle a collaboré avec l'Orchestre symphonique de Pesaro, avec l'Orchestre de camera delle marche, avec l'Orchestra Filarmonica de Turin, avec l'Orchestre de la compagnia d'opera italiana. Actuellement elle vit et travaille à Madrid. Giacomo Agazzini est pour sa part, violoniste éclectique, soliste, chanteur de chambre, improvisateur, enseignant. Formé au conservatoire «Giuseppe Verdi» de Turin. il a tenu dans sa carrière de soliste et chanteur de chambre plus de 500 concerts en Italie, France, Autriche, Allemagne, Suisse, Angleterre, Suède, Croatie, Grèce, Turquie, Malte, Espagne, Portugal, Algérie, Luxembourg, Slovénie, République tchèque, Pays-Bas, Tunisie, Mexique, Cuba et Chine. Depuis 1996, Giacomo est enseignant de violon au conservatoire «Giuseppe Verdi» de Turin.